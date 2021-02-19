Отец и сын родились с «фирменной» сединой из-за генетического сбоя

Как уточнил аргентинец, когда его сын был маленьким, незнакомцы удивлялись его белым волосам, в школе малыша называли скунсом, и только недавно Фарид научился принимать себя. Отец хочет привить ему гордость за свою уникальную внешность. «Я очень гордился тем, что мой сын получил это пятно, потому что он мой второй ребенок, а у первого его нет», - добавил отец.

Самому Габриэлю «цветные» волосы помогли продвинуться в хореографии - необычную внешность танцора сразу заметили зрители: он легко получил работу фокусника и иллюзиониста на телевидении в начале карьеры. «Я всегда говорю Фариду, что люди, увидев его, никогда не забудут. Моя седина помогла мне, потому что я чувствовал себя действительно оригинальным. Мне не нужно было ничего делать, чтобы выделиться», - добавил артист.

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