От зуда до угревой сыпи: какие проблемы с кожей может вызвать ношение маски и как их избежать

Кроме того, трение может привести к воспалению и покраснению носа, особенно у тех, кто вынужден ходить в средстве защиты долгое время, как работники ресторанов, баров и салонов красоты. Справиться с проблемой помогут холодный компресс и успокаивающий крем с витаминами А и Е, которые снимут воспаление. Одной из наиболее часто встречающихся проблем новой реальности стала угревая сыпь. Количество высыпаний за последние месяцы сильно увеличилось из-за уменьшения испарения пота наряду с усилением выработки себума. Заведите за правило время от времени снимать маску и сбрызгивать лицо термальной водой или другим средством, которое поможет коже оставаться свежей.

Также врачи отмечают, что, помимо проблем с эпидермисом, из-за масочного режима может обостриться и кариес (происходит это из-за пересыхания слизистых, так что лучше пить больше воды), появится неприятный запах изо рта (рекомендуется пользоваться зубной нитью после еды, не забывать о гигиене и жевать жвачку), возникнет дискомфорт глаз или ячмень из-за пара, образующегося от дыхания и закупорки сальных желез и поднимающегося вверх – помочь справиться с этим могут глазные капли.

Фото: depositphotos

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