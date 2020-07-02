От завивки фольгой до стрелок зубной нитью: работают ли новейшие бьютихаки из Сети

Третий бьютихак – использование солнцезащитных очков для правильного контуринга носа. Как сообщают многие пользователи соцсетей, сделать правильная коррекция носа при помощи макияжа – сложная задача, потому что многие не знают, где именно нужно нарисовать темные линии, чтобы потом их растушевать и сделать эту выдающуюся часть лица изящнее. Тиктокеры предлагают использовать для этого солнцезащитные очки. Для этого нужно сначала нанести средство для контуринга на подушечки для крепления фиксации очков на носу, затем надеть очки и затем аккуратно снять их, спуская от переносицы к кончику, чтобы они будто бы сползали. После остается только растушевать средство кистью для контуринга. Эксперты оценили этот бьютихак на 4 из 10, потому что, возможно, это будет неплохой подсказкой, но он точно не сэкономит время для утреннего макияжа, так как добавит еще один шаг, легче все сразу сделать кистью.

Четвертый бьютихак – нарисовать идеальные стрелки при помощи зубной нити, натянутой на зубочистку. В Сети предлагают использовать ее в качестве трафарета. Для начала надо нарисовать стрелку на веке, а затем, когда дело дойдет до выведения хвостика, нужно приложить зубную нить к нижнему веку, наклонив диагонально, чтобы хвостик будущей стрелки смотрел вверх, и проведите подводкой вдоль нити. Затем осторожно уберите нить от лица, проследив, чтобы она не оставила разводов. Оценка этому бьютихаку: 8 из 10, балл снижен за то, что держать нить левой рукой не очень удобно, если вы не владеете обеими руками одинаково хорошо. Да и на ходу такое сложно сделать.

Фото: depositphotos

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