От язв на коже до дыры в носу: к каким проблемам у женщин привело увлечение загаром в солярии

К сожалению, история Тони не уникальна. Еще одна медсестра, Джейд Трэшер, начала активно загорать еще в 13 лет. В солярии она проводила по 20 минут три раза в неделю на протяжении 11 лет. Ее мотивацией было желание выглядеть такой же загорелой, как ее спутники. В 2014 году девушка заметила какой-то прыщ на носу, который постоянно нарывал и не заживал. Биопсия показала, что у нее рак кожи. На тот момент ей было только 24 года. Хирургам пришлось вырезать его, а Джейд осталась с дырой в правой ноздре диаметром с рублевую монету. Впоследствии ей пришлось трансплантировать на это место ткани с груди. «Раньше у меня перед домом стоял шезлонг, но я выбросила его в мусорку», — в сердцах призналась она, добавив, что ей повезло, что рак был обнаружен на ранней стадии.

Калифорнийка Кори Фельц тоже начала загорать в солярии с 13 лет, потому что ей все говорили, что она слишком бледная. Спустя 14 лет ее постоянные ожоги кожи дали о себе знать. У нее обнаружили рак кожи: ей удалили новообразование с икры, но куда более серьезная операция пришлась на переродившуюся родинку на губе. Из-за этого у нее остался огромный шрам и потребовалась реконструктивная операция. «Я знала, что все плохо, когда заметила, что мой рот стал менее подвижен после хирургического вмешательства. Я пыталась спросить медсестру, похожа ли я на Кайли Дженнер — ее выражение лица было очень красноречиво в тот момент», — пояснила Кори.

Лиза Пейс, в свою очередь, настолько увлекалась солнечными ваннами, что делала это ежедневно со старшей школы. Об этом решении сейчас, после того как ей пришлось пережить ошеломляющие 86 операций по сдерживанию рака кожи, она горько жалеет. Диагноз ей поставили еще в 2000 году, когда ей было всего 23 года. Она просто проходила профосмотр и заодно посетила дерматолога. С ее груди и бедра удалили огромное количество кожи, чтобы избавиться от рака. Поправившись, Лиза продолжила загорать, потому что считала, что эти вещи друг с другом не связаны. Через год у нее появилось новообразование на левой щеке, а затем и множественные пятна на лице и ногах. Врачи оперировали ее каждые три месяца, чтобы сдержать болезнь.

Фото: depositphotos, facebook

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