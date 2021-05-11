От яркой бунтарки до борющейся с раком: как Шеннен Доэрти потеряла свою красоту

Девочку водили на кастинги, съемки рекламы, пока ее не заметил продюсер Аарон Спеллинг, который как раз подыскивал героев для сериала об американской молодежи девяностых. Шеннен во время съемок в культовом проекте «Беверли-Хиллз, 90210» стала невероятно популярной, ведь она как нельзя лучше подходила на роль Бренды Уолш. Яркая брюнетка была настоящим украшением шоу, но скверный характер уже тогда сыграл с ней злую шутку, и спустя несколько сезонов она была уволена с проекта.

После этого Доэрти успела заслужить статус секс-символа, снимаясь в мужских журналах. Но несмотря на успех и популярность, актриса понимала, чтобы сохранить известность, ей надо продолжать сниматься. Шеннен снова обратилась к Спеллингу, и он взял ее в свой новый мистический сериал «Зачарованные». Девушке досталась роль Прю — старшей из трех сестер-ведьм. Проект оказался очень успешным у своей аудитории, и героиню Доэрти поклонники очень любили. Однако и в нем актриса не смогла удержаться надолго. Скандальное поведение актрисы перестали терпеть после 3 снятых сезонов. А чтобы у нее не было шансов вернуться в проект, ее героиню просто убили.