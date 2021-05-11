От яркой бунтарки до борющейся с раком: как Шеннен Доэрти потеряла свою красоту
Фото: Globallook
Девочку водили на кастинги, съемки рекламы, пока ее не заметил продюсер Аарон Спеллинг, который как раз подыскивал героев для сериала об американской молодежи девяностых. Шеннен во время съемок в культовом проекте «Беверли-Хиллз, 90210» стала невероятно популярной, ведь она как нельзя лучше подходила на роль Бренды Уолш. Яркая брюнетка была настоящим украшением шоу, но скверный характер уже тогда сыграл с ней злую шутку, и спустя несколько сезонов она была уволена с проекта.
После этого Доэрти успела заслужить статус секс-символа, снимаясь в мужских журналах. Но несмотря на успех и популярность, актриса понимала, чтобы сохранить известность, ей надо продолжать сниматься. Шеннен снова обратилась к Спеллингу, и он взял ее в свой новый мистический сериал «Зачарованные». Девушке досталась роль Прю — старшей из трех сестер-ведьм. Проект оказался очень успешным у своей аудитории, и героиню Доэрти поклонники очень любили. Однако и в нем актриса не смогла удержаться надолго. Скандальное поведение актрисы перестали терпеть после 3 снятых сезонов. А чтобы у нее не было шансов вернуться в проект, ее героиню просто убили.
Фото: globallook
При этом звездой по-прежнему восхищались многие мужчины, она пользовалась спросом у противоположного пола, успела выйти замуж несколько раз и уже 10 лет состоит в третьем и самом продолжительном браке.
К сожалению, с годами притягательная внешность жгучей брюнетки изменилась в худшую сторону. Сейчас актрисе 50 лет и она уже много лет борется со смертельным заболеванием, что не могло не отразиться на ее красоте. В 2015 году актриса впервые рассказала о том, что больна раком молочной железы. Тогда Шеннен удалось побороть болезнь, но после нескольких лет стойкой ремиссии звезда сообщила, что рак вернулся, и у нее диагностировали последнюю 4 стадию.
Болезнь изменила не только внешность актрисы, которая заметно постарела и неоднократно показывала поклонникам снимки лысой головы и лица без бровей. Трансформировался и ее характер: былое стервозное отношение к окружающим осталось в прошлом, и теперь Доэрти начала заниматься благотворительностью и помогать людям. А несколько лет назад актриса снялась в сериале «90210», где сыграла саму себя, и на площадке при этом не возникало скандалов.
Фото: GettyImages, Globallook
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