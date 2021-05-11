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От яркой бунтарки до борющейся с раком: как Шеннен Доэрти потеряла свою красоту

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Шеннен Доэрти

Фото: Globallook

С юношеских лет Шеннен принимала участие в съемках, поначалу это были эпизодические роли, а в дальнейшем звезда доросла до актрисы Голливуда. За ней закрепился образ яркой красавицы со сложным и даже скандальным характером, поэтому ее карьера складывалась непросто.

Девочку водили на кастинги, съемки рекламы, пока ее не заметил продюсер Аарон Спеллинг, который как раз подыскивал героев для сериала об американской молодежи девяностых. Шеннен во время съемок в культовом проекте «Беверли-Хиллз, 90210» стала невероятно популярной, ведь она как нельзя лучше подходила на роль Бренды Уолш. Яркая брюнетка была настоящим украшением шоу, но скверный характер уже тогда сыграл с ней злую шутку, и спустя несколько сезонов она была уволена с проекта.

После этого Доэрти успела заслужить статус секс-символа, снимаясь в мужских журналах. Но несмотря на успех и популярность, актриса понимала, чтобы сохранить известность, ей надо продолжать сниматься. Шеннен снова обратилась к Спеллингу, и он взял ее в свой новый мистический сериал «Зачарованные». Девушке досталась роль Прю — старшей из трех сестер-ведьм. Проект оказался очень успешным у своей аудитории, и героиню Доэрти поклонники очень любили. Однако и в нем актриса не смогла удержаться надолго. Скандальное поведение актрисы перестали терпеть после 3 снятых сезонов. А чтобы у нее не было шансов вернуться в проект, ее героиню просто убили.

Шеннен Доэрти

Фото: globallook

При этом звездой по-прежнему восхищались многие мужчины, она пользовалась спросом у противоположного пола, успела выйти замуж несколько раз и уже 10 лет состоит в третьем и самом продолжительном браке.

К сожалению, с годами притягательная внешность жгучей брюнетки изменилась в худшую сторону. Сейчас актрисе 50 лет и она уже много лет борется со смертельным заболеванием, что не могло не отразиться на ее красоте. В 2015 году актриса впервые рассказала о том, что больна раком молочной железы. Тогда Шеннен удалось побороть болезнь, но после нескольких лет стойкой ремиссии звезда сообщила, что рак вернулся, и у нее диагностировали последнюю 4 стадию.

Болезнь изменила не только внешность актрисы, которая заметно постарела и неоднократно показывала поклонникам снимки лысой головы и лица без бровей. Трансформировался и ее характер: былое стервозное отношение к окружающим осталось в прошлом, и теперь Доэрти начала заниматься благотворительностью и помогать людям. А несколько лет назад актриса снялась в сериале «90210», где сыграла саму себя, и на площадке при этом не возникало скандалов.

Фото: GettyImages, Globallook

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