passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От выпадения волос до сосудистых звездочек: как крепкие напитки могут разрушить вашу красоту

Если вы все еще не возражаете против головной боли по утрам, вызванной парой бокалов чего-нибудь горячительного накануне, возможно, вам стоит узнать, какие неприятные последствия от алкоголя могут быть для вашей красоты и молодости.

Как передает британский онлайн-портал The Sun, эксперты предупреждают: помимо того, что токсины, содержащиеся в подобных напитках, могут негативно сказаться на работе печени, почек и сердца, он еще и влияет на состояние кожи и волос. По их мнению, токсическое действие сахара и алкоголя сохраняется в коже еще долго после того, как чувство похмелья прошло. Что же может происходить с лицом, если вы любите время от времени пропустить бокальчик за ужином?

Ваши волосы станут ломкими и могут даже выпасть, так как алкоголь вызывает обезвоживание и повышает уровень токсинов в организме, которые и повреждают волосяные фолликулы. Доктор Клэр Моррисон из MedExpress пояснила: «Горячительные напитки – мочегонное средство, их употребление приводит к быстрому обезвоживанию организма. А в сочетании с недостаточной увлажненностью кожи головы это может стать причиной потери прочности волос и даже повреждению волосяных фолликулов, а значит, и к выпадению шевелюры.

Еще один побочный эффект от употребления алкоголя, который вы наверняка замечали и сами, это появление мешков и темных кругов под глазами. Происходит это вследствие недосыпа – горячительные напитки действуют на нервную систему возбуждающе, потому вы сложно засыпаете, а непосредственно сон будет чутким и беспокойным.

Отразится алкоголь и на состоянии кожи в целом: из-за обезвоживания эпидермис лишается жизненно важных витаминов и питательных веществ, вследствие чего он становится сухим и шелушащимся. Прибавьте к этому преждевременно появившиеся морщины на лбу, сеть мелких заломов под глазами, прыщи, пастозность и изможденность, вызванную сахарами, содержащимися в алкоголе, и вы получите плюс 10-15 лет к вашему истинному возрасту. Причины таких проблем с кожей также кроются в том, что алкоголь разрушает микрофлору кишечника и вызывает резкий скачок инсулина в крови.

Помимо шелушений и неровного цвета лица злоупотребление алкоголем ведет к хрупкости сосудов и возникновению из-за их разрыва сетки звездочек. Кроме того, поры на коже расширяются, что зачастую может стать причиной появления розацеа, купероза и угревой сыпи.

Специалисты не призывают полностью исключить алкоголь из своей жизни, если вы этого не хотите, но его количество должно быть сильно ограниченно, если вы хотите сохранить красоту и молодость надолго. По их мнению, максимальная доза алкоголя в неделю: 6 бокалов вина или 6 пинт пива. Причем нельзя употреблять все количество в за один вечер, до этого воздерживаясь 6 дней.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!