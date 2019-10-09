От выпадения волос до сосудистых звездочек: как крепкие напитки могут разрушить вашу красоту

Еще один побочный эффект от употребления алкоголя, который вы наверняка замечали и сами, это появление мешков и темных кругов под глазами. Происходит это вследствие недосыпа – горячительные напитки действуют на нервную систему возбуждающе, потому вы сложно засыпаете, а непосредственно сон будет чутким и беспокойным.

Отразится алкоголь и на состоянии кожи в целом: из-за обезвоживания эпидермис лишается жизненно важных витаминов и питательных веществ, вследствие чего он становится сухим и шелушащимся. Прибавьте к этому преждевременно появившиеся морщины на лбу, сеть мелких заломов под глазами, прыщи, пастозность и изможденность, вызванную сахарами, содержащимися в алкоголе, и вы получите плюс 10-15 лет к вашему истинному возрасту. Причины таких проблем с кожей также кроются в том, что алкоголь разрушает микрофлору кишечника и вызывает резкий скачок инсулина в крови.

Помимо шелушений и неровного цвета лица злоупотребление алкоголем ведет к хрупкости сосудов и возникновению из-за их разрыва сетки звездочек. Кроме того, поры на коже расширяются, что зачастую может стать причиной появления розацеа, купероза и угревой сыпи.

Специалисты не призывают полностью исключить алкоголь из своей жизни, если вы этого не хотите, но его количество должно быть сильно ограниченно, если вы хотите сохранить красоту и молодость надолго. По их мнению, максимальная доза алкоголя в неделю: 6 бокалов вина или 6 пинт пива. Причем нельзя употреблять все количество в за один вечер, до этого воздерживаясь 6 дней.

Фото: vostock-photo

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