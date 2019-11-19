От воздействия солнца до сладких продуктов: 4 главные причины быстрого старения кожи
Как сообщает британский портал The Sun, первая причина – это слишком большое количество сахара в вашем рационе. Из-за него в коже начинается процесс, называемый гликирование, который приводит к тому, что организм перестает вырабатывать такие белки, как коллаген и эластин, благодаря которым кожа остается молодой и упругой. Кроме того, сахар – мощное обезвоживающее средство, которое вызывает преждевременное образование морщин, птоз, замедление клеточного обмена и появлению тусклости кожи.
Что делать: врач-косметолог Дэвид Джек заявляет, что процесс гликирования ускоряется после 35 лет, потому, чтобы замедлить его, в уход за кожей дожны быть включены средства с антиоксидантами, такими как витамины С, А, Е, также стоит попринимать добавки, которые помогут контролировать уровень глюкозы в крови, антиоксиданты и витамин В.
Вторая причина ускоренного старения кожи – загрязнения. Если вы живете в мегаполисе, оживленном, плотно застроенном месте или курите, скорее всего, ваша кожа страдает от окислительного стресса, вызванного дисбалансом свободных радикалов – молекул, повреждающих клетки. Доктор Джек поясняет: «Многие факторы стимулируют процесс окисления, включая гипоксию (низкий уровень кислорода), вызванную курением или воспалительным процессом. А окислительный процесс снижает уровень коллагена и эластина в коже».
Что делать: чтобы восстановить равновесие и контролировать уровень свободных радикалов, необходимо использовать мощные антиоксиданты и жирные кислоты, которые помогут восстановить барьерную функцию кожи. Это как витамины А, Е, С, так и феруловая кислота, и ресвератроп.
Ультрафиолет и злоупотребление солнечными ваннами могут повредить ДНК клеток и эластиновые волокна, которые при разрушении приводят к растяжению кожи и ее провисанию. К сожалению, признаки солнечного повреждения не всегда проявляются сразу, а значит, любовь к загару может может аукнуться в будущем. Что делать: важно использовать солнцезащитные средства круглогодично, причем с широким спектром действия, которые защищают от UVA и UVB. В идеале, в санскринах должны содержаться витамины С и Е, которые только усилят защиту и будут нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов и стимулировать выработку коллагена.
И последняя причина ускоренного старения – неправильный уход за кожей. Наша кожа имеет кислый рН, потому, когда вы используете сильно щелочные средства, например, для умывания, это негативно сказывается на ее состоянии. «Если кислотная мантия (часть кожного барьера) выходит из равновесия, естественные бактерии, живущие на коже, тоже выходят из равновесия, потому инородные тела могут проникнуть вглубь кожи и нанести ей ущерб, что приведет к воспалениям и появлению морщин», – объясняет доктор Марьям Замани.
Что делать: избегайте ухода за кожей, который содержит такие вещества, как спирт, а вот средства с пре- и пробиотиками, аминокислотами и увлажняющие кремы будут для кожи очень полезны.
Фото: vostock-photo
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