От воздействия солнца до сладких продуктов: 4 главные причины быстрого старения кожи

Ультрафиолет и злоупотребление солнечными ваннами могут повредить ДНК клеток и эластиновые волокна, которые при разрушении приводят к растяжению кожи и ее провисанию. К сожалению, признаки солнечного повреждения не всегда проявляются сразу, а значит, любовь к загару может может аукнуться в будущем. Что делать: важно использовать солнцезащитные средства круглогодично, причем с широким спектром действия, которые защищают от UVA и UVB. В идеале, в санскринах должны содержаться витамины С и Е, которые только усилят защиту и будут нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов и стимулировать выработку коллагена.

И последняя причина ускоренного старения – неправильный уход за кожей. Наша кожа имеет кислый рН, потому, когда вы используете сильно щелочные средства, например, для умывания, это негативно сказывается на ее состоянии. «Если кислотная мантия (часть кожного барьера) выходит из равновесия, естественные бактерии, живущие на коже, тоже выходят из равновесия, потому инородные тела могут проникнуть вглубь кожи и нанести ей ущерб, что приведет к воспалениям и появлению морщин», – объясняет доктор Марьям Замани.

Что делать: избегайте ухода за кожей, который содержит такие вещества, как спирт, а вот средства с пре- и пробиотиками, аминокислотами и увлажняющие кремы будут для кожи очень полезны.

Фото: vostock-photo

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