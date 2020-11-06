От возбуждения до кандидоза: о чем может поведать аромат вашего тела

При этом пот здорового человека, который соблюдает нормы гигиены, не имеет ярко выраженного запах, появляется он при взаимодействии с микроорганизмами, живущими на коже. Однако, если вы страдаете от грибковой инфекции, будьте готовы к тому, что они запускают процессы распада, образующие неприятный кисловатый аромат – так происходит при кандидозе и молочнице. Если вылечить первопричину, исчезнет и сама проблема.

Изменяется запах тела и с количеством прожитых лет – характерный старческий аромат, витающий в квартирах пожилых людей, сложно с чем-либо перепутать, это объясняется и наличием хронических заболеваний, и несбалансированным питанием. При этом довольно сильно и не всегда приятно (если редко принимают душ) пахнут и подростки, потому что их эндокринная система и апокринные железы в этот период работают особенно активно. Также за внезапное ухудшение данного параметра тела могут быть ответственны проблемы с желудочно-кишечным трактом, инфекционные заболевания, прием лекарств, кожные заболевания и другие проблемы. Однако выявить причину самостоятельно не представляется возможным, сделать это может только врач по результатам анализов.

Фото: depositphotos

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