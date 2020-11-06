От возбуждения до кандидоза: о чем может поведать аромат вашего тела
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», аромат тела у каждого действительно свой, зависит он от многих факторов, в частности, от кислотно-щелочного баланса, состава микрофлоры и бактерий, живущих на коже, ее типа и степени увлажненности, а также используемой косметики и того, как она взаимодействует с эпидермисом. При этом восприятие запаха тоже весьма индивидуально: одним он может показаться притягательным, а другим – ужасным. Все зависит от работы обонятельных рецепторов. При этом запах сексуально привлекательной для мужчины женщины бывает восхитителен. Для молодых родителей нет ничего привлекательнее того, как пахнет их новорожденный ребенок. Объяснение этому простое: данный аромат активизирует в мозгу взрослых зоны, вырабатывающие дофамин, гормон счастья.
При этом пот здорового человека, который соблюдает нормы гигиены, не имеет ярко выраженного запах, появляется он при взаимодействии с микроорганизмами, живущими на коже. Однако, если вы страдаете от грибковой инфекции, будьте готовы к тому, что они запускают процессы распада, образующие неприятный кисловатый аромат – так происходит при кандидозе и молочнице. Если вылечить первопричину, исчезнет и сама проблема.
Изменяется запах тела и с количеством прожитых лет – характерный старческий аромат, витающий в квартирах пожилых людей, сложно с чем-либо перепутать, это объясняется и наличием хронических заболеваний, и несбалансированным питанием. При этом довольно сильно и не всегда приятно (если редко принимают душ) пахнут и подростки, потому что их эндокринная система и апокринные железы в этот период работают особенно активно. Также за внезапное ухудшение данного параметра тела могут быть ответственны проблемы с желудочно-кишечным трактом, инфекционные заболевания, прием лекарств, кожные заболевания и другие проблемы. Однако выявить причину самостоятельно не представляется возможным, сделать это может только врач по результатам анализов.
Фото: depositphotos
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