От воспаления глаз до потери ресниц: почему опасно красить ресницы тушью каждый день

Специалисты заявляют, что пришло время отказаться от этого косметического продукта хотя бы частично, потому что ежедневное нанесение туши может быть вредно. Речь идет не о том, что в ней содержатся опасные компоненты, а потому, что многие женщины зачастую используют тушь с истекшим сроком годности. Исследование, проведенное Колледжем оптометрии, показало, что больше половины опрошенных не проверяют инструкцию и не знают срок хранения туши для ресниц. При этом пятая часть респондентов призналась, что даже не подозревали, что у этого продукта вообще есть срок годности.

Кроме того, дерматологи обнаружили. что постоянное ношение туши может вызвать воспаление, инфекцию и даже потерю всех ресниц.

Потеря ресниц может возникнуть в первую очередь из-за того, что многие пренебрегают снятием макияжа перед сном. «Это крайне важный процесс, – поясняет доктор Алексис Грейнит, – так как любой не снятый продукт может не только забить ваши поры, но и вызвать раздражение и воспаление. В частности, тушь для ресниц может привести к их потере».