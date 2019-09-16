От витамина С до грамотного очищения: как ухаживать за шеей и декольте, чтобы предотвратить их старение

Исследования по уходу за кожей показывают, что половина женщин знают, что шея выдает их возраст. Объяснение этому простое: ученые поясняют, что кожа в области декольте тонкая и не имеет мышечного или жирового каркаса, потому без должного ухода быстро теряет свежий и юный вид.

Чтобы избежать этого коже шеи и груди нужен комплексный уход, который будет решать целый ряд проблем. Первая из которых – покраснения. Это могут быть приливы, свойственные периоду пред- и менопаузы, или просто свойство кожи, но чтобы свести к минимуму их появление необходимо использовать охлаждающий и увлажняющий крем, а если испытываете беспокойство по поводу покраснений, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Вторая проблема – обвисание кожи шеи. С возрастом кожа все сильнее теряет свою эластичность, потому угроза появления «индюшачьей шеи» становится вполне реальной, если не предпринимать никаких действий. Как минимум, по заявлению врачей эстетической медицины, необходимо наносить крем не только на лицо, но и на всю кожу лица и декольте. Также в качестве профилактики провисания кожи можно прибегать к массажу, который улучшает микроциркуляцию крови и дает лифтинг-эффект.

Третья проблема – гиперпигментация в области груди. Это распространенное заболевание, точная причина которого неизвестна, но есть ряд факторов, которые провоцируют его развитие, среди них – злоупотребление солнечными ваннами, гормональные колебания и использование духов. Чтобы противостоять ему нужно включить в уход средства с витамином С, кремы, осветляющие и выравнивающие тон кожи, а также обязательное использование средств с SPF.