passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От витамина С до грамотного очищения: как ухаживать за шеей и декольте, чтобы предотвратить их старение

Когда речь идет о борьбе со старением, мы в первую очередь сосредоточены на уходе за лицом, но шея и декольте, если не уделять им должного внимания, могут предательски выдать ваш возраст.

Исследования по уходу за кожей показывают, что половина женщин знают, что шея выдает их возраст. Объяснение этому простое: ученые поясняют, что кожа в области декольте тонкая и не имеет мышечного или жирового каркаса, потому без должного ухода быстро теряет свежий и юный вид.

Чтобы избежать этого коже шеи и груди нужен комплексный уход, который будет решать целый ряд проблем. Первая из которых – покраснения. Это могут быть приливы, свойственные периоду пред- и менопаузы, или просто свойство кожи, но чтобы свести к минимуму их появление необходимо использовать охлаждающий и увлажняющий крем, а если испытываете беспокойство по поводу покраснений, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Вторая проблема – обвисание кожи шеи. С возрастом кожа все сильнее теряет свою эластичность, потому угроза появления «индюшачьей шеи» становится вполне реальной, если не предпринимать никаких действий. Как минимум, по заявлению врачей эстетической медицины, необходимо наносить крем не только на лицо, но и на всю кожу лица и декольте. Также в качестве профилактики провисания кожи можно прибегать к массажу, который улучшает микроциркуляцию крови и дает лифтинг-эффект.

Третья проблема – гиперпигментация в области груди. Это распространенное заболевание, точная причина которого неизвестна, но есть ряд факторов, которые провоцируют его развитие, среди них – злоупотребление солнечными ваннами, гормональные колебания и использование духов. Чтобы противостоять ему нужно включить в уход средства с витамином С, кремы, осветляющие и выравнивающие тон кожи, а также обязательное использование средств с SPF.

На шее часто появляются морщины, кольца Венеры и прочие «заломы», выдающие возраст, виноваты в этом не только возраст и гравитация, но и гаджеты. МЫ постоянно смотрим в наши телефоны, наклонив голову вниз и «выдвинув» шею вперед. Чтобы решить эти проблемы, в уходе обязательно должны быть средства с ретинолом и гиалуроновой кислотой, так как они стимулируют обновление клеток и восстанавливают ее. Также стоит следить за осанкой и не наклоняться к телефону, а держать его на уровне глаз.

Однако прежде чем наносить любые кремы, обязательно необходимо предварительно очищать кожу шеи и декольте, а этим пунктом почему-то многие пренебрегают, что приводит к появлению воспалений и комедонов. Потому так важен комплексный подход.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!