От вазелина для рук до выпечки: мать-одиночка рассказала, как в 50 выглядеть потрясающе молодо

Второй секрет – вазелин вместо крема для рук. По словам женщины, руки – это первое, что выдает возраст, потому я мажу их вазелином, а раз в 2 недели делает своеобразную вазелиновую маску: наносит его на кожу рук, а сверху надевает хлопчатобумажные перчатки и спит в них всю ночь. Это часть ее рутины уже 10 лет. «Это не гламурный подход, но когда я просыпаюсь, мои руки такие мягкие и нежные, как у 19-летней девушки», – добавляет она.

Жидкий коллаген Донна принимает для молодости кожи и красоты волос. Она принимает один пакетик в день и заметила, что ее локоны стали более густыми, а кожа более гладкой, морщины стали менее заметны.

Уход для лица женщина использует бюджетный, но при этом у нее есть собственные ритуалы красоты, которым она следует неукоснительно. «Ежедневно я опускаю лицо в раковину с холодной водой – это подтягивает кожу, затем делаю маску с гиалуроновой кислотой. Следующий этап – нанесение тоника, масла для лица и использование нефритового ролика для стимуляции кровообращения. Завершающий этап – нанесение антивозрастного крема».