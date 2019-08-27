От вазелина для рук до выпечки: мать-одиночка рассказала, как в 50 выглядеть потрясающе молодо

Донна не замужем и работает простым администратором, она не ходит к косметологам, но выглядит в свои 50 просто потрясающе – никто не верит, что ей больше 40. Она рассказала британскому изданию Daily Mail, как ей это удается.
Первый ее секрет – выпечка. Для нее это своеобразная терапия. «В 2014 году я потеряла любимого человека из-за рака, – делится она, – из-за этого я впала в депрессию и сильно похудела. Но мне нужно было взять себя в руки ради дочери, потому я начала много печь – пироги, запеканки, хлеб. Я приходила с работы и готовила до полуночи. Это помогло мне пережить сложное время».
Второй секрет – вазелин вместо крема для рук. По словам женщины, руки – это первое, что выдает возраст, потому я мажу их вазелином, а раз в 2 недели делает своеобразную вазелиновую маску: наносит его на кожу рук, а сверху надевает хлопчатобумажные перчатки и спит в них всю ночь. Это часть ее рутины уже 10 лет. «Это не гламурный подход, но когда я просыпаюсь, мои руки такие мягкие и нежные, как у 19-летней девушки», – добавляет она.
Жидкий коллаген Донна принимает для молодости кожи и красоты волос. Она принимает один пакетик в день и заметила, что ее локоны стали более густыми, а кожа более гладкой, морщины стали менее заметны.
Уход для лица женщина использует бюджетный, но при этом у нее есть собственные ритуалы красоты, которым она следует неукоснительно. «Ежедневно я опускаю лицо в раковину с холодной водой – это подтягивает кожу, затем делаю маску с гиалуроновой кислотой. Следующий этап – нанесение тоника, масла для лица и использование нефритового ролика для стимуляции кровообращения. Завершающий этап – нанесение антивозрастного крема».
Сделать спорт рутиной – это один из важнейших секретов для сохранения молодости тела. «Мне стало сложнее оставаться в форме после наступления менопаузы, поэтому теперь я тренируюсь по 90 минут ежедневно. Делаю это дома. У меня есть беговая дорожка, гребной тренажер и гантели. Я отжимаюсь и качаю пресс», – добавляет она.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: facebook
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