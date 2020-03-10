От тонзилилита до гепатита: о каких опасных болезнях сигнализируют проблемы с кожей

Еще одним настораживающим признаком является желтизна кожи и глазных яблок, это объясняется повышенным уровнем билирубина (желчного пигмента) в крови и может свидетельствовать о дисфункции желчного пузыря и том же гепатите. Красные пятна на коленях тоже должны насторожить, так как они часто свидетельствуют о развитии бактериального воспаления в организме. По словам эксперта, покраснения – признак тонзиллита, болезни Крона или язвенного колита, которые могут развиться на фоне стрептококковой инфекции. Не менее опасны, по мнению доктора Йенса Тесманна, и красные пятна на ладонях и подушечках больших пальцев. Это говорит о проблемах с проходимостью сосудов и нарушению их регуляции. Если вы заметили у себя подобные симптомы, эксперт советует незамедлительно обратиться к врачу, ведь профилактика гораздо проще лечения.

Фото: Pixabay

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