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От тонзилилита до гепатита: о каких опасных болезнях сигнализируют проблемы с кожей

Врач, член Ассоциации дерматологов Германии Йенс Тесманн заявил, что появление воспалений, сосудистой сетки и других изменений на коже могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний внутренних органов, о которых вы можете и не догадываться.

Специалист, слова которого передает немецкое онлайн-издание Focus.de, призывает не игнорировать ярко выраженную сосудистую сетку на коже. Это может сигнализировать о дисфункции печени. Доказано, что сосудистые звездочки часто возникают при гепатите, жировой болезни и циррозе. Кроме того, они могут появляться при чрезмерном увлечении солнечными ваннами, в частности, посещением солярия.

Еще одним настораживающим признаком является желтизна кожи и глазных яблок, это объясняется повышенным уровнем билирубина (желчного пигмента) в крови и может свидетельствовать о дисфункции желчного пузыря и том же гепатите. Красные пятна на коленях тоже должны насторожить, так как они часто свидетельствуют о развитии бактериального воспаления в организме. По словам эксперта, покраснения – признак тонзиллита, болезни Крона или язвенного колита, которые могут развиться на фоне стрептококковой инфекции. Не менее опасны, по мнению доктора Йенса Тесманна, и красные пятна на ладонях и подушечках больших пальцев. Это говорит о проблемах с проходимостью сосудов и нарушению их регуляции. Если вы заметили у себя подобные симптомы, эксперт советует незамедлительно обратиться к врачу, ведь профилактика гораздо проще лечения.

Фото: Pixabay

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