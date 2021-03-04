От суперзвезды 90-х до полного забвения: как изменилась певица Марина Хлебникова

Объяснение оказалось банальным: в течение многих лет Хлебникова страдала от тяжелого заболевания, которое осложнилось неудачным падением и переломом нескольких позвонков. Как только певица пошла на поправку, внезапно ушел из жизни ее возлюбленный. Череда черных полос сломила женщину: у нее случился нервный срыв, она отказывалась от еды, из-за чего и похудела.

Отрицает Хлебникова и чрезмерное увлечение пластическими операциями. В своем микроблоге она как-то написала: «Читаю небылицы о себе в Интернете: то якобы Хлебникова пьет безбожно, то будто сделала неудачную пластику, — и становится до колик смешно. Профессиональный челюстно-лицевой хирург в один миг мог бы определить по моему лицу, что хирургия — не пластическая, а вынужденная, из-за травмы, ошибка стоматолога. А мой лечащий врач мог бы рассказать, сколько операций я перенесла и сколько на мне швов. Ну, а болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно — сколько, важно — как». Тем не менее факт остается фактом, в отличие от будто узнавшей секрет вечной молодости Пугачевой Хлебникова после выпавших на ее долю испытаний свою красоту растеряла.