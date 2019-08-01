passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От силиконовых накладок до алоэ вера: эксперт раскрыл, как избавиться от морщин на груди

Известный британский врач-косметолог Башар Бизра, руководящий клиникой эстетической медицины в Лондоне, поведал, о нескольких способах убрать морщины в области декольте.

Морщины на груди образуются в первую очередь у тех, кто предпочитает спать на боку, и с возрастом из-за разрушения коллагена и эластина они имеют тенденцию углубляться. Доктор Башар Бизра отмечает, что спрос на инъекционные методики «лечения» морщин в зоне декольте вырос в 5 раз всего за 2 месяца и дает несколько дельных советов, как оттянуть момент их появления.

Первый лайфхак от доктора, который он рассказал британскому порталу Daily Mail, – использовать силиконовые накладки на декольте. Их надо приклеивать на ночь, чтобы предотвратить вред, наносимый сном на боку. Дело в том, что когда силикон наносится на кожу, он создает идеальную среду для сохранения влаги в коже и тем самым препятствует образованию морщин.

Кроме того, считается, что такие накладки увеличивают приток крови к коже, тем самым стимулируя выработку коллагена.

Совет второй – не забывать пользоваться солнцезащитными средствами. Причем делать это надо при любом выходе на улицу в открытой одежде, потому что ультрафиолетовое излучение увеличивает образование вредных свободных радикалов, которые повреждают волокна эластина, что, в свою очередь, ведет к ускоренному старению кожи, а также к более серьезным заболеваниям типа меланомы.

Кроме того, доктор советует использовать в уходе кремы и сыворотки с каннабидиолом (масло CBD) и алоэ вера. Первая категория – средства с мощным антиоксидантным эффектом, противодействующие повреждению кожи свободными радикалами и уменьшающее тусклость кожи. Вторая – это продукты, увеличивающие выработку коллагена и эластина в коже, а также увлажняющее ее, они станут хорошей профилактикой для предотвращения морщин.

Уровень увлажненности нужно поддерживать не только снаружи, но и изнутри, потому доктор рекомендует пить больше воды, чтобы «держать процесс старения под контролем».

В качестве более радикальных мер, которые можно использовать, если процесс образования морщин уже начался, – косметологические методики. В частности, плазмолифтинг – инъекции в область декольте обогащенной тромбоцитами плазмой собственной крови, и коррекция филлерами, благодаря которой заломы сгладятся, а кожа увлажнится.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!