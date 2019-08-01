От силиконовых накладок до алоэ вера: эксперт раскрыл, как избавиться от морщин на груди

Морщины на груди образуются в первую очередь у тех, кто предпочитает спать на боку, и с возрастом из-за разрушения коллагена и эластина они имеют тенденцию углубляться. Доктор Башар Бизра отмечает, что спрос на инъекционные методики «лечения» морщин в зоне декольте вырос в 5 раз всего за 2 месяца и дает несколько дельных советов, как оттянуть момент их появления.
Первый лайфхак от доктора, который он рассказал британскому порталу Daily Mail, – использовать силиконовые накладки на декольте. Их надо приклеивать на ночь, чтобы предотвратить вред, наносимый сном на боку. Дело в том, что когда силикон наносится на кожу, он создает идеальную среду для сохранения влаги в коже и тем самым препятствует образованию морщин.
Кроме того, считается, что такие накладки увеличивают приток крови к коже, тем самым стимулируя выработку коллагена.
Совет второй – не забывать пользоваться солнцезащитными средствами. Причем делать это надо при любом выходе на улицу в открытой одежде, потому что ультрафиолетовое излучение увеличивает образование вредных свободных радикалов, которые повреждают волокна эластина, что, в свою очередь, ведет к ускоренному старению кожи, а также к более серьезным заболеваниям типа меланомы.
Кроме того, доктор советует использовать в уходе кремы и сыворотки с каннабидиолом (масло CBD) и алоэ вера. Первая категория – средства с мощным антиоксидантным эффектом, противодействующие повреждению кожи свободными радикалами и уменьшающее тусклость кожи. Вторая – это продукты, увеличивающие выработку коллагена и эластина в коже, а также увлажняющее ее, они станут хорошей профилактикой для предотвращения морщин.
Уровень увлажненности нужно поддерживать не только снаружи, но и изнутри, потому доктор рекомендует пить больше воды, чтобы «держать процесс старения под контролем».
В качестве более радикальных мер, которые можно использовать, если процесс образования морщин уже начался, – косметологические методики. В частности, плазмолифтинг – инъекции в область декольте обогащенной тромбоцитами плазмой собственной крови, и коррекция филлерами, благодаря которой заломы сгладятся, а кожа увлажнится.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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