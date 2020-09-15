От Рианны до Дженнифер Лоуренс: на какие недостатки фигуры жалуются голливудские красотки

Королеве Би, как часто называют Бейонсе, завидуют женщины всего мира из-за ее фигуры в виде песочных часов, однако сама певица хоть и любит ее, но не считает идеальной и уверяет, что у нее не слишком красивые ноги и уши. «Раньше меня дразнили, потому что мои уши были больше моей головы», – сказала звезда в одном из интервью, добавив, что по этой причине часто носит крупные серьги. А в другой беседе со СМИ она призналась, что у нее проблемы с пальцами ног – они деформировались из-за многих лет занятий танцами. 28-летняя супермодель Кара Делевинь зарабатывает миллионы благодаря собственной внешности, но и она не совсем собой довольна. Девушка обожает свои брови и лицо, но считает, что ее бедра и грудь могли бы быть и попышнее.

Еще одна модель Крисси Тейген, заявила, что обожает свою «мордашку»: «Когда я смотрю свою немного сумасшедшую, странную улыбку, свои зубы, которые великоваты для моего рта, вижу, что они часть моей индивидуальности, но я мама двоих детей, потому неудивительно, что мой живот уже давно далек от идеального». Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс тоже никогда не приукрашивает реальность. Актриса говорит, что просто ненавидит свое «влагалище подмышками», имея в виду, что у нее в этой области валики жира, что выглядит неэстетично, при этом она поясняет, что во всем остальном полностью довольна своей фигурой – благодаря пилатесу и усиленным тренировкам – и худее она бы быть не хотела. 36-летняя Хлои Кардашьян любит свои «пышные и сильные ноги» и усиленно работает, чтобы они оставались в тонусе, но при этом крайне недовольна своей кожей, которая покрыта родинками и веснушками.

Фото: Globallook, Instagram

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