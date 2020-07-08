От прыщей до появления морщин: как сказывается на коже постоянное недосыпание

Также недостаток сна приводит к тому, что в коже замедляется выработка коллагена, что, в свою очередь, ведет к образованию морщин, потере упругости и преждевременному старению. «Согласно исследованиям, 70% коллагена вырабатывается в фазе глубокого сна, и у каждого, кто спит менее 5 часов в сутки, восстановление кожного барьера снижается на 30%. Это снижает ее гладкость и делает ее тусклой и безжизненной», – пояснила Ареццоло. От недосыпа кожа не только становится менее упругой, но на ней появляются новые заломы и морщины. Стоит только хорошенько выспаться, вы увидите, насколько преобразится ваша кожа. Еще одна проблема тех, кто недосыпает, – обезвоживание. «Всего после одной бессонной ночи уровень гормона стресса кортизола увеличивается на 37%. Из-за чего кожа теряет влагу, и она становится сухой и тусклой». И последней, но не менее важной проблемой, которая может обостриться из-за недосыпа, является акне. «Воспаленная, покрытая прыщами кожа – результат воздействия токсинов, накопившихся в вашем теле, и их воздействие тем сильнее, чем слабее иммунитет. А он неизбежно снижается из-за недосыпа, ведь», – отметила Оливия, добавив, что, если у вас появились черные точки, комедоны и обострилось акне, в первую очередь оцените качество вашего сна.

Фото: depositphotos

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