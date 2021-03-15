От простушки до сногсшибательной дивы: как менялась с годами Дженнифер Лопес

Рубеж веков Лопес решила встретить кардинальным преображением. В 1999 году артистка осветлила свои темные от природы волосы в светло-русый и в таком виде выпустила свой первый студийный альбом. Нулевые ознаменовались для Джей Ло бесконечными экспериментами со стилем: то она выглядела как рэперша в кроп-топе со стразами и с банданой на голове, то вдруг преображалась в голливудскую диву, но при этом почему-то сооружала на голове вавилоны а-ля Лена Ленина и дополняла их перламутровыми тенями до бровей. Дива получалась не очень, а вот буфетчица – вполне себе. На нулевые же пришелся эпохальный выход звезды на «Грэмми» в платье от Versace с декольте до пупка и разрезом, который заканчивался примерно там же.

Цвет волос в этот период тоже претерпевает постоянные изменения и колеблется от темного шоколада до русого с мелированием. Длина и густота локонов тоже менялись благодаря наращиванию. Постепенно брови Джей Ло становятся немного шире, находит она и свой стиль в макияже – она начала работать со знаменитым визажистом Скоттом Барнсом, который и настоял на теплой цветовой гамме, бронзирующей пудре и сияющей коже. В конце нулевых звезда окончательно остановилась на окрашивании шатуш и макияжах с акцентом на глаза или нюде в персиковых и бежевых тонах.

Начиная с 2010 года Лопес довольно редко совершала модные и бьюти-промахи, порой перебарщивала с накладными ресницами, но кто этим не грешит время от времени. Ее брови постепенно приобрели естественную и более широкую форму. Неудачных экспериментов с макияжами почти не было (простим ей грязные smoky). Что касается причесок, звезда выбирает либо высокий пучок, либо выпрямленные волосы. С длиной и цветом шевелюры она по-прежнему экспериментирует, то становясь почти блондинкой с гладким каре, то выбирая балаяж и голливудские волны, но в темноту не возвращается.