От плоской к пышной: как менялись стандарты красоты пятой точки с 50-х годов до наших дней

В 70-е главным достоинством женской фигуры считались длинные ноги, красивой считалась маленькая попа в форме сердечка. Идеальной ролевой моделью считалась простая девчонка с соседнего двора. В 80-е началась эра супермоделей. В нашу жизнь ворвалась Синди Кроуфорд с ее спортивной фигурой. Именно на этом был сделан акцент. Красивая спина, подтянутое телосложение. В моде была аэробика с акцентом на ноги и ягодицы, эталонными считались упругие, небольшие попы. Лихие 90-е ознаменовались спортивным шиком, Spice Girls и сильными женщинами. Это означало, что зад, как и фигура в целом должны были быть безупречны, однако добиваться этого приходилось в спортзале или при помощи липосакции. Тогда женщины предпочитали удалять лишний жир из поп и бедер, а не закачивать его в эти области. Лишние изгибы были не нужны. В 2000-е поп-принцесса Кайли Миноуг, выступавшая в блестящих золотых микро-шортах, ввела моду на сексуальные выдающиеся попы, которые намеренно выставлялись напоказ. К ней подключилась и Дженнифер Лопес, которая заставила нас думать о том, чем больше пятая точка, тем лучше.

В 2010-е этот тренд подхватила и возвела в культ Ким Кардашьян с ее обширным, бросающим вызов гравитации задом. В моду вошла круглая, как мяч для баскетбола, форма ягодиц. Никакие приседания не могли сделать их такими, потому на помощь им пришла пластика. Самой востребованной операцией стала бразильская подтяжка ягодиц. К концу десятилетия хирурги в один голос предупреждали о том, что это сложная процедура, у которой много противопоказаний и побочных эффектов, но никого это не останавливало. В 2020-е, наконец-то, наступила эра принятия своих естественных форм во всем их многообразии – от плоских и маленьких до круглых и больших.

Фото: Instagram

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