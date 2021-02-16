От плохого шампуня до стресса: по каким причинам внезапно появляется перхоть

В интервью телеканалу «Звезда» врач-трихолог Ирина Котова пояснила, что появление перхоти без видимых на то причин и при правильно подобранном уходе может указывать на нарушения в работе нервной системы и желудочно-кишечного тракта, а также на дерматологические аутоиммунные заболевания. Причем очень важно выяснить первопричину, чтобы подобрать правильное лечение, ведь разновидностей перхоти очень много. «Шелушение может быть как особенностью организма и являться нормальным состоянием, так и быть симптомом различных заболеваний, начиная от себорейного дерматита и заканчивая псориазом кожи головы», ¬– пояснила специалист.