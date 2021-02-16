От плохого шампуня до стресса: по каким причинам внезапно появляется перхоть
В интервью телеканалу «Звезда» врач-трихолог Ирина Котова пояснила, что появление перхоти без видимых на то причин и при правильно подобранном уходе может указывать на нарушения в работе нервной системы и желудочно-кишечного тракта, а также на дерматологические аутоиммунные заболевания. Причем очень важно выяснить первопричину, чтобы подобрать правильное лечение, ведь разновидностей перхоти очень много. «Шелушение может быть как особенностью организма и являться нормальным состоянием, так и быть симптомом различных заболеваний, начиная от себорейного дерматита и заканчивая псориазом кожи головы», ¬– пояснила специалист.
Помочь поставить диагноз может в первую очередь врач-трихолог. Главное – не пускать этот неприятный процесс на самотек, ведь при своевременной и грамотной терапии от перхоти можно довольно быстро избавиться. При этом Котова подчеркнула, если вы недавно сменили шампунь и сразу заметили на голове и плечах белые хлопья, значит, он вам не подходит.
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Фото: pixabay
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