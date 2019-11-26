От пеших прогулок до регулярных масок для лица: как в 52 выглядеть на 15 лет моложе

Еще один бьюти-секрет фитнес-тренера – регулярный прием витамина D, чтобы успокоить ум, улучшить сон и хорошо себя чувствовать, а также ежедневный уход за кожей. Платт признается, что обожает маски для лица на растительной основе, потому регулярно изготавливает их сама. Ее любимый рецепт – маска из папайи, банана, лимонного сока, взбитого яйца и чайной ложки меда. По словам женщины, такая комбинация антиоксидантов, калия и витамина С придает коже здоровый блеск и замедляет процесс старения.

Фото: vostock-photo, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!