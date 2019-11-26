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От пеших прогулок до регулярных масок для лица: как в 52 выглядеть на 15 лет моложе

Звездный тренер по фитнесу Мэнди Платт, которой в этом году исполнилось 52 года, рассказала, какие бьюти-секреты помогают ей выглядеть на 15 лет моложе.

Как призналась фитнес-тренер, проживающая в Лондоне с мужем и тремя детьми, онлайн-порталу Daily Mail, главное, что помогает ей сохранить молодость, – это ее работа. Она не только тренирует своих клиентов, но и регулярно занимается сама. Часть бьюти-рутины Платт – 45-минутные прогулки дважды в неделю, ими она заменяет пробежки. По словам женщины, если взять в руки утяжелители весом 2 килограмма, это будет гораздо полезнее для тонуса мышц, чем бег, который негативно сказывается на суставах.

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Фото: Instagram

Также Платт раз в месяц посещает косметолога, где специалисты ей делают массаж с конопляным маслом, от которого кожа просто светится, и наращивает волосы. По словам женщины, их она носит в течение 10 лет и ходит к мастеру для обновления прядей каждые три месяца. «Это дорого, но оно того стоит, так как длинные красивые волосы помогают чувствовать себя женственно. Я втираю кокосовое или миндальное масло в их кончики, чтобы поддерживать локоны в хорошем состоянии», – признается она. Кроме того, Платт отказалась от мяса и придерживается преимущественно растительной диеты, благодаря которой она сумела мягко войти в период менопаузы без приливов, перепадов настроения или бессонницы. По утрам она обязательно пьет воду с лимоном, а перед тренировкой – смузи из банана на кокосовом молоке. На завтрак у нее – яйца, шпинат, помидоры и грибы; на обед – салат из авокадо и чечевицы; а на ужин – рыба, овощи и картофель.

Еще один бьюти-секрет фитнес-тренера – регулярный прием витамина D, чтобы успокоить ум, улучшить сон и хорошо себя чувствовать, а также ежедневный уход за кожей. Платт признается, что обожает маски для лица на растительной основе, потому регулярно изготавливает их сама. Ее любимый рецепт – маска из папайи, банана, лимонного сока, взбитого яйца и чайной ложки меда. По словам женщины, такая комбинация антиоксидантов, калия и витамина С придает коже здоровый блеск и замедляет процесс старения.

Фото: vostock-photo, Instagram

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