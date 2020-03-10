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От парфюма до зубной щетки: какие бьюти-средства нельзя хранить в ванной комнате

Австралийские эксперты назвали предметы домашнего обихода, которые из соображений личной гигиены и безопасности здоровья никогда не надо держать в своей ванной, особенно если она не королевских размеров.

Список безопасности составил онлайн-портал BedThreads.AU. Ваша ванная комната, какой бы маленькой она ни была, не должна стать местом хранения (и захоронения) просроченных средств по уходу за кожей – кремов, лосьонов, тоников и сывороток. Косметику, кстати, в целом не рекомендуется хранить в комнатах с повышенной влажностью и перепадами температур – это может испортить состав.

Также в ванной не стоит хранить ароматы, чтобы избежать изменения запахов в худшую сторону. Дело в том, что колебания света и температуры негативно сказываются на композиции, потому лучше уберите их в комод или выделите им полку в своем гардеробе.

Если у вас совмещенный санузел, эксперты советуют убрать из ванной комнаты такой бьюти-гаджет для красоты и здоровья зубов, как щетка. Конечно, это удобно, чтобы она всегда хранилась в ванной, но бактерии, которые образуются в унитазе в теплой и влажной среде активно размножаются и оседают в том числе и на зубной щетке, откуда попадают и в ваш организм. Потому лучше убирать ее в сухое и прохладное место за пределами ванной. Во влажной среде резко сокращается жизнь бритвенных станков, так как она способствует образованию ржавчины на лезвиях.

Кроме того, эксперты заявили, что халатам и полотенцам также не место в ванной – хранить их надо в сухом месте. Если вы хотите, чтобы халат из-за ужасной сырости не приобрел затхлый запах, не храните его постоянно во влажной среде, а оставляйте в гардеробе. Полотенца же, за исключением тех, которые вы используете в данный момент, нужно хранить в бельевом шкафу. А те, которыми вы вытираетесь сейчас, обязательно просушивайте либо на полотенцесушителе, либо на батарее в комнате, либо на балконе, так они дольше будут оставаться свежими между стирками.

Специалисты отметили, что, помимо бьюти-средств, в шкафчике ванной лучше не держать лекарства, витамины, БАДы, каким бы логичным это место вам не казалось. В инструкции к ним указано, что их надо хранить в сухом прохладном месте, что, определенно, не соответствует «погодным условиям» ванной. Не место в этой комнате ювелирным украшениям, которые могут потускнеть из-за высоких температур, вашему смартфону, даже если он водонепроницаем, а также любимым книгам и журналам, так как из-за сырости они могут банально покрыться плесенью.

Фото: Instagram

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