От парфюма до зубной щетки: какие бьюти-средства нельзя хранить в ванной комнате

Список безопасности составил онлайн-портал BedThreads.AU. Ваша ванная комната, какой бы маленькой она ни была, не должна стать местом хранения (и захоронения) просроченных средств по уходу за кожей – кремов, лосьонов, тоников и сывороток. Косметику, кстати, в целом не рекомендуется хранить в комнатах с повышенной влажностью и перепадами температур – это может испортить состав.

Также в ванной не стоит хранить ароматы, чтобы избежать изменения запахов в худшую сторону. Дело в том, что колебания света и температуры негативно сказываются на композиции, потому лучше уберите их в комод или выделите им полку в своем гардеробе.

Если у вас совмещенный санузел, эксперты советуют убрать из ванной комнаты такой бьюти-гаджет для красоты и здоровья зубов, как щетка. Конечно, это удобно, чтобы она всегда хранилась в ванной, но бактерии, которые образуются в унитазе в теплой и влажной среде активно размножаются и оседают в том числе и на зубной щетке, откуда попадают и в ваш организм. Потому лучше убирать ее в сухое и прохладное место за пределами ванной. Во влажной среде резко сокращается жизнь бритвенных станков, так как она способствует образованию ржавчины на лезвиях.