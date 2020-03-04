От парфюма до туши: 6 умных бьюти-хаков, которые помогу сэкономить на косметике

Если во время снятия макияжа у вас в ведро улетают десятки ватных дисков, подумайте о том, чтобы разделить их на две половины. Визажист Кэтрин Батур говорит: «Чтобы отсрочить покупку новой упаковки ватных дисков, разделите их пополам и не забудьте использовать их с обеих сторон». Хорошая тональная основа стоит дорого, особенно если вы используете варианты люксовых брендов. Однако вы будете неприятно удивлены, узнав, сколько неиспользованного средства остается в на первый взгляд пустой тубе. Визажист Кэтрин Батур советует: «Если вы используете тональную основу в пластиковом тюбике без помпы, когда думаете, что средство закончилось, разрежьте его пополам поперек и используете то, что обнаружите внутри. Вы будете поражены, сколько продукта там осталось!» А чтобы средство не засыхало, отрежьте небольшой кусочек от верхней части тюбика, и он легко наденется на нижний.

Чтобы лак для ногтей держался на ногтях дольше, перед его нанесением протрите ногтевые пластины обычным уксусом. Это сократит количество посещений маникюрного салона вдвое, потому что на уксус отлично обезжиривает, стирает следы крема или воды, таким образом покрытие держится лучше. После нанесения лака старайтесь как можно дольше не мыть руки горячей водой, чтоб он как следует высох. А если вам важно сохранить стойкость покрытия еще дольше, в качестве топа нанесите лак с блестками.

Тушь для ресниц – косметическое средство, которым пользуются даже те женщины, которые равнодушным к макияжу. Чтобы продлить ей жизнь, Пабло Родригес, визажист lllamasqua, советует: «Чтобы оживить засохшую тушь, есть быстрое решение. Подержите открытый тюбик над паром из кипящего чайника. Это вернет влагу в продукт и позволит продлить время его использования». Чтобы не ошпариться во время процедуры, используйте щипцы, в которые зажмете тюбик. Также эксперт рекомендовал не покупать водостойкую тушь, если это возможно, так как у нее изначально более сухая формула.

Фото: vostock-photo

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