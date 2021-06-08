От пацанка до дивы: как изменилась Глюкоза с начала своей музыкальной карьеры
Если быть точной, Наталья впервые появилась в виде своего мультипликационного героя в 2003 году. Ее таинственным образом была девочка в темных очках, мини-юбке и сандалиях с белыми носками, которую сопровождал доберман. Но ей пришлось разрушить догадки слушателей и показать настоящую себя из-за концертов, которые организовывали ее "двойники". После этого, она удивляла поклонников смелыми нарядами и пыталась повторить имидж своей героини.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Через несколько лет, когда певица покорила музыкальные вершины, она вышла замуж и стала мамой, тогда ее образ несколько изменился, но не стал менее экстравагантным: из девушки-подростка она превратилась в женственную особу, но любимые короткие платья и полупрозрачные ткани остались. Артистка всегда экспериментировала над образами и прическами, но практически неизменным до сих пор остается только ее цвет волос. Что касается одежды, она по сей день демонстрирует публике необычные и иногда откровенные наряды, но это не удивительно, ведь у нее всегда была хорошая фигура.
Наталья регулярно занимается спортом и поддерживает свое тело в тонусе, в частности, при помощи йоги, которой уделяет особое внимание, а в еде придерживается принципов правильного питания. Также активно пользуется услугами косметологов.
Фото: Globallook
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