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От пацанка до дивы: как изменилась Глюкоза с начала своей музыкальной карьеры

В начале нулевых обрела популярность певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова, которая известна под сценическим псевдонимом Глюк'oZa. Многие помнят, как поначалу ее внешность скрывалась за мультипликациями, но все уже давно могут насмотреться на блондинку. Буквально вчера звезда отметила свой юбилей, ей исполнилось 35 лет. Вместе с Passion.ru вы узнаете, как изменилась жизнь звезды за время существования ее образа.

Если быть точной, Наталья впервые появилась в виде своего мультипликационного героя в 2003 году. Ее таинственным образом была девочка в темных очках, мини-юбке и сандалиях с белыми носками, которую сопровождал доберман. Но ей пришлось разрушить догадки слушателей и показать настоящую себя из-за концертов, которые организовывали ее "двойники". После этого, она удивляла поклонников смелыми нарядами и пыталась повторить имидж своей героини.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Чистякова-Ионова в 2006 году

Фото: Globallook

Через несколько лет, когда певица покорила музыкальные вершины, она вышла замуж и стала мамой, тогда ее образ несколько изменился, но не стал менее экстравагантным: из девушки-подростка она превратилась в женственную особу, но любимые короткие платья и полупрозрачные ткани остались. Артистка всегда экспериментировала над образами и прическами, но практически неизменным до сих пор остается только ее цвет волос. Что касается одежды, она по сей день демонстрирует публике необычные и иногда откровенные наряды, но это не удивительно, ведь у нее всегда была хорошая фигура.

Наталья регулярно занимается спортом и поддерживает свое тело в тонусе, в частности, при помощи йоги, которой уделяет особое внимание, а в еде придерживается принципов правильного питания. Также активно пользуется услугами косметологов.

Фото: Globallook

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