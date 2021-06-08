От пацанка до дивы: как изменилась Глюкоза с начала своей музыкальной карьеры

Через несколько лет, когда певица покорила музыкальные вершины, она вышла замуж и стала мамой, тогда ее образ несколько изменился, но не стал менее экстравагантным: из девушки-подростка она превратилась в женственную особу, но любимые короткие платья и полупрозрачные ткани остались. Артистка всегда экспериментировала над образами и прическами, но практически неизменным до сих пор остается только ее цвет волос. Что касается одежды, она по сей день демонстрирует публике необычные и иногда откровенные наряды, но это не удивительно, ведь у нее всегда была хорошая фигура.

Наталья регулярно занимается спортом и поддерживает свое тело в тонусе, в частности, при помощи йоги, которой уделяет особое внимание, а в еде придерживается принципов правильного питания. Также активно пользуется услугами косметологов.