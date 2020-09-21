От остроты ума до удачливости в любви: что лицо может рассказать о вашей жизни
Прия Шер, практикующий физиогномист из Лондона, рассказала британскому онлайн-порталу The Sun о том, о чем могут рассказать ваши черты лица. Так, высокий лоб считается признаком большого ума, морщина между бровями свидетельствует о проблемах в любовной сфере, а гусиные лапки – о доброте характера. В то же время большие глаза свидетельствуют о высоком уровне интеллекта, а маленькие – о твердых моральных и жизненных установках, широко посаженные говорят о вас как о нежной и весьма романтической натуре, а глаза на выкате – о том, что вы азартны и вместе с тем своего не упустите.
Короткий нос свидетельствует о некоей мягкотелости, а крупный – об удачливости в любви и замужестве. Курносые люди обычно жизнерадостны, длинноносые – надежны и проницательны, а обладатели орлиного профиля – горделивы и властны. Небольшая горбинка может быть признаком неуверенности в себе, а ровный нос – о честности. Ямочка на подбородке говорит о бурном темпераменте и сексуальности, его острая форма – о слабом здоровье. Люди с полными от природы губами, как правило, чувствительны и легкомысленны, а с тонкими – очень критичны к себе и окружающим. Широкий рот свидетельствует об остроте ума и решительности.
Многое о человеке могут рассказать и его брови. Густые, как у Фриды Кало, выдают тяжелый и своенравный характер настоящего лидера, маловыраженные брови служат признаком верности в любви и дружбе, четко очерченная форма – признак ответственного человека, который привык отвечать за свои слова и поступки. При этом Прия отметила, что родинка над губой может свидетельствовать о проблемах с фертильностью, а ярко выраженные скулы – о силе личности.
Фото: pexels
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