От остроты ума до удачливости в любви: что лицо может рассказать о вашей жизни

Короткий нос свидетельствует о некоей мягкотелости, а крупный – об удачливости в любви и замужестве. Курносые люди обычно жизнерадостны, длинноносые – надежны и проницательны, а обладатели орлиного профиля – горделивы и властны. Небольшая горбинка может быть признаком неуверенности в себе, а ровный нос – о честности. Ямочка на подбородке говорит о бурном темпераменте и сексуальности, его острая форма – о слабом здоровье. Люди с полными от природы губами, как правило, чувствительны и легкомысленны, а с тонкими – очень критичны к себе и окружающим. Широкий рот свидетельствует об остроте ума и решительности.

Многое о человеке могут рассказать и его брови. Густые, как у Фриды Кало, выдают тяжелый и своенравный характер настоящего лидера, маловыраженные брови служат признаком верности в любви и дружбе, четко очерченная форма – признак ответственного человека, который привык отвечать за свои слова и поступки. При этом Прия отметила, что родинка над губой может свидетельствовать о проблемах с фертильностью, а ярко выраженные скулы – о силе личности.

Фото: pexels

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