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От обычной девушки до будущей королевы: как за 10 лет изменился макияж Кейт Миддлтон

19-летняя Кейт познакомилась с принцем Уильямом в Университете Сент-Эндрюс. Тогда она была студенткой из самой обычной семьи. Ее родители были богаты, но к кругам аристократов не принадлежали, потому девушка тогда следовала многим тенденциям макияжа, популярного среди подростков тех лет.

Сияющая загаром от использования бронзатора кожа и ярко подведенные глаза были частыми спутниками Миддлтон в те годы. Однако со временем она отошла от юношеских тенденций красоты. С каждым годом ее макияж становился все более сдержанным, поэтому, когда принц Уильям и Кейт объявили о своей помолвке в 2010 году, эксперты сказали, что она стала выглядеть более утонченной, чем в университетские годы, сообщает издание Daily Mail.

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: globallook

Когда герцогиня Кембриджская начала жить в королевской семье, ее яркий макияж стал еще более сдержанным, золотисто-бронзовый оттенок кожи остался в прошлом. В майке стали преобладать тональные средства с естественным финишем и персиковые и матовые оттенки, объяснила визажист Джой Аденуга.

Помимо макияжа, происходила трансформация и укладок Кейт. Ранее девушка предпочитала распущенные локоны и легкую небрежность, позже боковой пробор сменился средним. А теперь волосы Кейт — это отражение ее положения в семье, они должны выглядеть безупречно в любое время, считает Джой. Сегодня образ герцогини идеален и элегантен, больше нет растрепанных или небрежно уложенных локонов — ее прически всегда безупречны.

Фото: globallook, dpa, eastnews, gettyimages

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