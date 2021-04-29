От обычной девушки до будущей королевы: как за 10 лет изменился макияж Кейт Миддлтон

Когда герцогиня Кембриджская начала жить в королевской семье, ее яркий макияж стал еще более сдержанным, золотисто-бронзовый оттенок кожи остался в прошлом. В майке стали преобладать тональные средства с естественным финишем и персиковые и матовые оттенки, объяснила визажист Джой Аденуга.

Помимо макияжа, происходила трансформация и укладок Кейт. Ранее девушка предпочитала распущенные локоны и легкую небрежность, позже боковой пробор сменился средним. А теперь волосы Кейт — это отражение ее положения в семье, они должны выглядеть безупречно в любое время, считает Джой. Сегодня образ герцогини идеален и элегантен, больше нет растрепанных или небрежно уложенных локонов — ее прически всегда безупречны.