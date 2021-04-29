От обычной девушки до будущей королевы: как за 10 лет изменился макияж Кейт Миддлтон
Сияющая загаром от использования бронзатора кожа и ярко подведенные глаза были частыми спутниками Миддлтон в те годы. Однако со временем она отошла от юношеских тенденций красоты. С каждым годом ее макияж становился все более сдержанным, поэтому, когда принц Уильям и Кейт объявили о своей помолвке в 2010 году, эксперты сказали, что она стала выглядеть более утонченной, чем в университетские годы, сообщает издание Daily Mail.
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Фото: globallook
Когда герцогиня Кембриджская начала жить в королевской семье, ее яркий макияж стал еще более сдержанным, золотисто-бронзовый оттенок кожи остался в прошлом. В майке стали преобладать тональные средства с естественным финишем и персиковые и матовые оттенки, объяснила визажист Джой Аденуга.
Помимо макияжа, происходила трансформация и укладок Кейт. Ранее девушка предпочитала распущенные локоны и легкую небрежность, позже боковой пробор сменился средним. А теперь волосы Кейт — это отражение ее положения в семье, они должны выглядеть безупречно в любое время, считает Джой. Сегодня образ герцогини идеален и элегантен, больше нет растрепанных или небрежно уложенных локонов — ее прически всегда безупречны.
Фото: globallook, dpa, eastnews, gettyimages
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