От новой тату до фитнеса: 81-летняя женщина рассказала, как сохраняет молодость и здоровье

Женщина не верит, что ей уже за 80 и не чувствует этого возраста. В прошлом году, в честь юбилея, она решила сделать себе подарок, осуществив свою давнюю мечту. Она сделала себе небольшую татуировку, чем изрядно удивила своих друзей. По ее мнению, это была отличная возможность опробовать что-то новое, которой она и воспользовалась, к тому же это было не больно и заняло не больше часа. Для того, чтобы сохранить кожу сияющей, женщина пользуется недорогой уходовой косметикой, но делает это регулярно. Кроме того, она регулярно следит за своей физической активностью – это помогает ей оставаться в форме даже в зрелом возрасте. «До карантина я три раза в неделю ходила в бассейн, также я ежедневно гуляю и записываю количество пройденных шагов – я стремлюсь к 7 тысячам, для чего прохожу 5 километров. А еще я занимаюсь с личным тренером по Zoom, чтобы проработать мышцы кора и выпрямить спину», – говорит Сьюзан.

Кроме того, женщина ежедневно в течение 20 минут медитирует, причем делает это еще в 60-х годах. Это помогло ей избавиться от страха перед сценой в начале карьеры и пережить карантин сейчас, когда она жила одна и надеяться можно было только на себя. По ее словам, медитация помогла изменить ее жизнь к лучшему, потому она постаралась научить ей и своих учеников.

Фото: Chiswickw4.com

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