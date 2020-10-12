От новой карьеры до любви к себе: женщины рассказали, как Ким Кардашьян изменила их жизнь

В свою очередь, 31-летняя Кристина Гуркани считает себя официальным двойником Ким Кардашьян и зарабатывает больше 2300 фунтов в час. У женщины изначально есть персидские и армянские корни, из-за чего она изначально пышнотела и темноволоса. Кроме того, она, как и звезда реалити, тяготеет к облегающей сексуальной одежде. Чтобы усилить сходство, Кристина добавила филлеры в губы, увеличила грудь и усиленно качает попу. В октябре 2019 года она бросила карьеру ассистента врача и стала профессиональным двойником Ким. Теперь она работает на корпоративах, частных вечеринках и даже в рекламе. А 21-летняя Наима Тазергха, студентка факультета журналистики, призналась, что только благодаря звезде смогла научиться по-настоящему любить свое тело. «Я не худая, но моя фигура в форме песочных часов мне нравится. Но так было не всегда. Раньше я стеснялась того, что крупнее окружающих меня девчонок, потому постоянно худела. Все изменилось лишь тогда, когда я увидела видео с Ким в главной роли. Она потрясла меня: загорелая, черноволосая, с пышными формами. Только тогда я поняла, что мне не надо быть стройной блондинкой, чтобы быть красивой. Я стала чувствовать себя увереннее и наконец полюбила свои формы», – пояснила она.

Фото: Instagram kimkardashian

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