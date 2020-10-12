От новой карьеры до любви к себе: женщины рассказали, как Ким Кардашьян изменила их жизнь
Три женщины рассказали британскому онлайн-порталу The Sun, как звезда реалити-шоу изменила их жизни. Так, 49-летняя пластический хирург и мать шестерых детей Люси Гланси призналась, что заработала небольшое состояние на операции по бразильской подтяжке ягодиц а-ля «Кардашьян». Во время процедуры изгибы нижней части тела увеличиваются при помощи собственного жира, предварительно откачанного из других проблемных зон. «Раньше женщины отчаянно хотели быть суперхудыми, но Ким все изменила. Теперь идеальной фигурой считается сочетание большой груди, тонкой талии и внушительной задницы», ¬– пояснила она, добавив, что пышные формы «вылепить» гораздо проще, ведь достаточно просто перераспределить имеющийся в теле жир, хотя изначально худым дамам могут понадобиться импланты.
В свою очередь, 31-летняя Кристина Гуркани считает себя официальным двойником Ким Кардашьян и зарабатывает больше 2300 фунтов в час. У женщины изначально есть персидские и армянские корни, из-за чего она изначально пышнотела и темноволоса. Кроме того, она, как и звезда реалити, тяготеет к облегающей сексуальной одежде. Чтобы усилить сходство, Кристина добавила филлеры в губы, увеличила грудь и усиленно качает попу. В октябре 2019 года она бросила карьеру ассистента врача и стала профессиональным двойником Ким. Теперь она работает на корпоративах, частных вечеринках и даже в рекламе. А 21-летняя Наима Тазергха, студентка факультета журналистики, призналась, что только благодаря звезде смогла научиться по-настоящему любить свое тело. «Я не худая, но моя фигура в форме песочных часов мне нравится. Но так было не всегда. Раньше я стеснялась того, что крупнее окружающих меня девчонок, потому постоянно худела. Все изменилось лишь тогда, когда я увидела видео с Ким в главной роли. Она потрясла меня: загорелая, черноволосая, с пышными формами. Только тогда я поняла, что мне не надо быть стройной блондинкой, чтобы быть красивой. Я стала чувствовать себя увереннее и наконец полюбила свои формы», – пояснила она.
Фото: Instagram kimkardashian
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