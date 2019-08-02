От недосыпа до негативного мышления: названы 8 причин, почему вы не худеете

Одной из главный причин, почему вы не худеете, может стать недостаток сна. Сон очень важен, потому что, только когда вы отдыхаете и полностью расслабляетесь, ваше тело может восстановиться. Исследование, проведенное учеными Чикагского университета, показало: когда сидящие на диете люди хорошо высыпались, больше половины потерянного веса составлял жир. При сокращении сна, количество ушедших жировых отложений сокращалось до четверти, кроме того, были зафиксированы вспышки неконтролируемого голода и тяги к сладкому.
Чрезмерный стресс также тормозит процесс сброса веса. Ученые обнаружили, что он наряду с усталостью, переутомлением делает практически невозможным игнорирование позывов съесть нездоровую пищу, полакомиться печеньем или сказать «нет» алкоголю.
Когда дело доходит до подсчета шагов и калорий, люди чаще всего склонны преувеличивать количество первых и преуменьшать количество вторых. Но такое гадание на кофейной гуще не помогает оценить реальную картину. И это третья причина, почему вы можете не худеть.
Уровень гормонов тоже влияет на вес, ведь они – ключ к нормальному функционированию организма, потому, если вы уверены, что все делаете правильно, но при этом процесс похудения идет очень медленно или вовсе стоит, сдайте анализы. Особенно внимательными к гормонам надо быть в период предменопаузы или менопаузы, так как они часто сопровождаются с увеличением веса, отложением жира вокруг живота и внутренних органов, что, в свою очередь, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета II типа.
Отсутствие системности. Ученые заявляют (а врачи их поддерживают), что последовательность действий очень важна: нельзя одну неделю усиленно тренироваться и сидеть на диете, а на вторую ¬– забыть о спортзале и предаваться пищевому разврату. Хотите похудеть, создайте рутину.
Слишком большое количество читмилов – это шестая ошибка многих худеющих. Если вы в течение недели предаетесь аскезе, а в выходные отрываетесь за все страдания, не ждите, что вес будет снижаться. Лучше в рамках вашей суточной калорийности заложите в меню одно лакомство, которое будете позволять себе в менее строгие дни диеты. Это гораздо более эффективный подход.
Еще одной проблемой на пути к идеальному телу может стать… негативное мышление. Ученые утверждают, что, думая об изменении питания как о наказании, об ограничении, запретах, вы увеличиваете свои шансы на срыв. Постарайтесь исключить из своего лексикона такие слова, как «диета», «толстый», «вредная еда». Начните воспринимать изменения рациона как заботу о себе и своем здоровье, а шоколадный батончик не более вреден, чем салат, просто он более калориен.
И последним препятствием может стать ваше желание увидеть результаты как можно скорее. Специалисты уверяют, не надо спешить – как правило, для того, чтобы увидеть реальные изменения, мало одной недели, они будут заметны в лучшем случае через месяц.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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