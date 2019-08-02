От недосыпа до негативного мышления: названы 8 причин, почему вы не худеете

Уровень гормонов тоже влияет на вес, ведь они – ключ к нормальному функционированию организма, потому, если вы уверены, что все делаете правильно, но при этом процесс похудения идет очень медленно или вовсе стоит, сдайте анализы. Особенно внимательными к гормонам надо быть в период предменопаузы или менопаузы, так как они часто сопровождаются с увеличением веса, отложением жира вокруг живота и внутренних органов, что, в свою очередь, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета II типа.

Отсутствие системности. Ученые заявляют (а врачи их поддерживают), что последовательность действий очень важна: нельзя одну неделю усиленно тренироваться и сидеть на диете, а на вторую ¬– забыть о спортзале и предаваться пищевому разврату. Хотите похудеть, создайте рутину.

Слишком большое количество читмилов – это шестая ошибка многих худеющих. Если вы в течение недели предаетесь аскезе, а в выходные отрываетесь за все страдания, не ждите, что вес будет снижаться. Лучше в рамках вашей суточной калорийности заложите в меню одно лакомство, которое будете позволять себе в менее строгие дни диеты. Это гораздо более эффективный подход.

Еще одной проблемой на пути к идеальному телу может стать… негативное мышление. Ученые утверждают, что, думая об изменении питания как о наказании, об ограничении, запретах, вы увеличиваете свои шансы на срыв. Постарайтесь исключить из своего лексикона такие слова, как «диета», «толстый», «вредная еда». Начните воспринимать изменения рациона как заботу о себе и своем здоровье, а шоколадный батончик не более вреден, чем салат, просто он более калориен.

И последним препятствием может стать ваше желание увидеть результаты как можно скорее. Специалисты уверяют, не надо спешить – как правило, для того, чтобы увидеть реальные изменения, мало одной недели, они будут заметны в лучшем случае через месяц.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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