От лаванды до ладана: какие ароматы могут успокоить и поднять настроение (и не только)

Люк Тейлор, эксперт в ароматах, говорит, главное – подобрать запах или их сочетание, которое поможет достичь желаемого состояния. Причем ароматерапия не только может снизить мозговую активность, но и нормализовать артериальное давление. Его слова приводит британское онлайн-издание The Sun.

Если вы хотите успокоиться и расслабиться после максимально напряженного рабочего дня, достаточно сделать несколько глубоких вдохов успокаивающих ароматов. «Было обнаружено, что некоторые эфирные масла снижают уровень гормона стресса кортизола. С этой задачей великолепно справятся ароматы ромашки, петитгрейна и лаванды», – заявляет Тейлор. Причем использовать можно не только эфирные масла и ароматы для дома, но и мыло для рук и лосьон для тела.

Если чувствуете подавленность или у вас плохое настроение, любой запах, который вам нравится, может сделать вас немного счастливее, особенно если он у вас ассоциируется с приятными воспоминаниями. Как правило, радостные эмоции вызывают ароматы цветов – розы, жасмина, нероли. Люк Тейлор советует включить в ежедневную уходовую рутину эфирную воду с цветочными нотами.