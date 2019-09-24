От лаванды до ладана: какие ароматы могут успокоить и поднять настроение (и не только)

Люк Тейлор, эксперт в ароматах, говорит, главное – подобрать запах или их сочетание, которое поможет достичь желаемого состояния. Причем ароматерапия не только может снизить мозговую активность, но и нормализовать артериальное давление. Его слова приводит британское онлайн-издание The Sun.
Если вы хотите успокоиться и расслабиться после максимально напряженного рабочего дня, достаточно сделать несколько глубоких вдохов успокаивающих ароматов. «Было обнаружено, что некоторые эфирные масла снижают уровень гормона стресса кортизола. С этой задачей великолепно справятся ароматы ромашки, петитгрейна и лаванды», – заявляет Тейлор. Причем использовать можно не только эфирные масла и ароматы для дома, но и мыло для рук и лосьон для тела.
Если чувствуете подавленность или у вас плохое настроение, любой запах, который вам нравится, может сделать вас немного счастливее, особенно если он у вас ассоциируется с приятными воспоминаниями. Как правило, радостные эмоции вызывают ароматы цветов – розы, жасмина, нероли. Люк Тейлор советует включить в ежедневную уходовую рутину эфирную воду с цветочными нотами.
Сконцентрироваться могут помочь ладан и перечная мята. Люк говорит, что «они уже давно используются для того, чтобы легче сосредоточиться. А недавние исследования показывают, что розмарин помогает улучшить память и когнитивную функцию». Чтобы эти запахи всегда были под рукой, можно носить в сумочке эфирные масла в форме шариков и растирать их на запястье, если разум начинает блуждать.
Взбодриться может помочь не только душ, но и средства для душа (гели, скрабы, молочко для тела) с правильными нотами. «Эфирные масла, содержащие ноты имбиря, лимона и грейпфрута помогают избавиться от вялости, что важно перед началом рабочего дня», – поясняет Тейлор.
Когда приходит время ложиться спать, многие сталкиваются с проблемой невозможности отключить мозг и провалиться в объятия Морфея. Есть много продуктов, которые помогут вам в этом. Можно принять ванну с лавандовой солью или распылить на подушку аромат с иланг-илангом и лавандой. «Помимо лаванды советую обратить внимание еще и на ветивер и дикую ромашку, которые обладают сильнейшим седативным действием», ¬– добавляет Тейлор.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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