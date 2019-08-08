От увлечения диетами до сна на боку: пластический хирург назвал 5 вредных привычек, из-за которых обвисает грудь

Доктор Кремер заявил британскому изданию Daily Mail, что основной причиной обвисания груди является возраст: «Когда мы становимся старше, наша кожа теряет упругость и плотность, это облегчает работу гравитации. Но некоторые вредные привычки еще и ускоряют этот процесс».
В качестве первой вредной привычки он назвал сон на животе или на боку. Согласно исследованию, около 7% женщин спит именно на боку, но такая позиция имеет «просто катастрофические последствия для груди», ведь в течение многих часов она находится прижатой к матрасу под тяжестью веса тела. Сон на боку, по его словам, ничем не лучше, так как он ведет к растяжению связок, поддерживающих грудь и ускоряет появление морщин и увеличивает их глубину. Кремер советует, если вы не можете спать на спине, хотя бы подкладывайте под грудь подушку, чтобы поддерживать ее.
Отказ от бюстгальтера тоже не сказывается благотворно на красоте декольте. Доктор говорит, что, несмотря на призывы отказаться от ношения белья, не стоит этого делать, ведь оно помогает «остановить преждевременное провисание кожи вокруг области груди, потому что они больше поддерживаются и, следовательно, будут меньше двигаться и растягивать соединительные ткани».
Чрезмерное увлечение диетами – еще одна привычка, которая может пагубно повлиять на красоту бюста. Дело в том, что резкое похудение при помощи жестких ограничений в питании приводит к дефициту многих витаминов и минералов, которые важны для плотности и упругости кожи: «Строгая диета может привести к потере мышц, и происходит это так быстро, что коже просто не хватает времени, чтобы адаптироваться, в результате чего она обвисает, в частности, это касается и области вокруг груди».
Эксперт также предупредил о том, что использование солнцезащитного крема только на лице. При этом нежная кожа груди остаются беззащитны под воздействием вредных ультрафиолетовых лучей. Это ведет к преждевременному появлению морщин в области декольте, замедлению регенерации клеток кожи, разрушению коллагена и эластина и, как следствие, к ускорению птоза.
Последней вредной привычкой доктор назвал курение. В дополнение к очевидным рискам для здоровья, которое оно вызывает, Кремер заявляет, что «в табачном дыме содержится 4000 химических веществ, многие из которых вызывают разрушение коллагена и эластина. Эти волокна ответственны за молодость кожи. И даже простое нахождение рядом с курящими людьми ухудшает состояние эпидермиса и вызывает преждевременное обвисание груди».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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