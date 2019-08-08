От увлечения диетами до сна на боку: пластический хирург назвал 5 вредных привычек, из-за которых обвисает грудь

Доктор Кремер заявил британскому изданию Daily Mail, что основной причиной обвисания груди является возраст: «Когда мы становимся старше, наша кожа теряет упругость и плотность, это облегчает работу гравитации. Но некоторые вредные привычки еще и ускоряют этот процесс».

В качестве первой вредной привычки он назвал сон на животе или на боку. Согласно исследованию, около 7% женщин спит именно на боку, но такая позиция имеет «просто катастрофические последствия для груди», ведь в течение многих часов она находится прижатой к матрасу под тяжестью веса тела. Сон на боку, по его словам, ничем не лучше, так как он ведет к растяжению связок, поддерживающих грудь и ускоряет появление морщин и увеличивает их глубину. Кремер советует, если вы не можете спать на спине, хотя бы подкладывайте под грудь подушку, чтобы поддерживать ее.