От курения до чрезмерной тревожности: что ваши морщины могут рассказать о вашем образе жизни

Эксперты подробно рассказали о том, что каждая из морщин говорит о вашем образе жизни британскому онлайн-порталу The Sun.

Если вы предпочитаете спать на боку, не думаете, что это пройдет бесследно для вашей кожи, вы заблуждаетесь. В какой-то момент вы можете обнаружить, что одна сторона вашего лица более морщинистая, чем другая. И это обстоятельство выдает, на каком боку вы предпочитаете спать, потому что та часть лица, которая оказывается прижатой в течение нескольких часов к подушке, хуже кровоснабжается и отток лимфы недостаточен, что приводит к ускорению разрушения волокон коллагена, а следовательно, к образованию морщин.

Морщины на щеках свидетельствуют о том, что вашей коже явно не хватает увлажнения. Но есть и хорошая новость: если линии образовались в результате обезвоживания, есть вероятность, что, устранив эту проблему, вы избавитесь и от них.

Носогубные складки, по мнению экспертов, служат напоминанием обо всех счастливых моментах, которые вы пережили. Доктор Хан говорит: «Это морщины, образующиеся от смеха и улыбки. Так что эти линии на вашем лице свидетельствуют о том, насколько вы счастливы».