От курения до чрезмерной тревожности: что ваши морщины могут рассказать о вашем образе жизни
Эксперты подробно рассказали о том, что каждая из морщин говорит о вашем образе жизни британскому онлайн-порталу The Sun.
Если вы предпочитаете спать на боку, не думаете, что это пройдет бесследно для вашей кожи, вы заблуждаетесь. В какой-то момент вы можете обнаружить, что одна сторона вашего лица более морщинистая, чем другая. И это обстоятельство выдает, на каком боку вы предпочитаете спать, потому что та часть лица, которая оказывается прижатой в течение нескольких часов к подушке, хуже кровоснабжается и отток лимфы недостаточен, что приводит к ускорению разрушения волокон коллагена, а следовательно, к образованию морщин.
Морщины на щеках свидетельствуют о том, что вашей коже явно не хватает увлажнения. Но есть и хорошая новость: если линии образовались в результате обезвоживания, есть вероятность, что, устранив эту проблему, вы избавитесь и от них.
Носогубные складки, по мнению экспертов, служат напоминанием обо всех счастливых моментах, которые вы пережили. Доктор Хан говорит: «Это морщины, образующиеся от смеха и улыбки. Так что эти линии на вашем лице свидетельствуют о том, насколько вы счастливы».
Морщины вокруг губ чаще всего свидетельствуют о том, что вы заядлый курильщик, а гусиные лапки – о том, что вы злоупотребляете солнечными ваннами и пренебрегаете средствами защиты от ультрафиолета.
Вертикальные морщины в области между бровей, по мнению экспертов, как правило, свидетельствуют о том, что вы в течение длительных периодов жизни находились в стрессовом состоянии и потому хмурились. Доктор Хан заявляет: «Стресс и беспокойство увеличивают выработку гормона кортизола, который разрушает коллаген и приводит к образованию морщин. Подобное состояние, когда нервная система напряжена до предела, часто выражается нахмуренным выражением лица и сведенными к переносице бровями, отсюда и заломы».
Горизонтальные морщины на лбу и подбородке – это линии беспокойства. Наталия объясняет: «Поскольку мышцы рта имеют тенденцию опускаться вниз, когда мы напряжены или разочарованны, то подбородок – типичное место для образования заломов. Точно так же, когда мы нервничаем, наш лоб напрягается, брови часто поднимаются вверх, что может привести к образованию заметных горизонтальных складок в этой области».
Фото: vostock-photo
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