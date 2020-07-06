От кофейного скраба до маски из имбиря: какие популярные способы ухода за кожей не стоят своих денег
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, доктор Шах на своей странице в социальной сети TikTok выложил видеоролик, в котором предложил свой взгляд на тенденции по уходу за кожей лица, которые наиболее переоценены. Среди них – нефритовые массажеры, кофейные скрабы, маски из имбиря и масло с экстрактом канабиса.
По мнению эксперта, все, кто хочет иметь чистую и здоровую кожу, не должны увлекаться разнообразными причудами, рекламируемыми в Сети. Он заявил, что кофейный скраб и имбирные маски просто-напросто повреждают кожу вместо того, чтобы очищать ее, как обещано. А масло с канабисом, которое стоит очень дорого, потому что стало модно благодаря рекламе звезд и которое позиционируется в качестве мощного антистресс-средства, может даже принести вред здоровью, так как расслабит чересчур сильно и нет достаточного количества исследований, доказывающих его безопасность.
Также эксперт уверен, что вакуумная чистка пор – процедура, которую стоит избегать, потому что она не приносит никакой пользы, как и некоторые спреи для лица. Также он отметил, что использование домашних пилингов – отличная антиэйдж-процедура, но не для новичков, потому добавлять их в свою бьюти-рутину нецелесообразно. Также в видеоролике Шах раскритиковал нефритовые роликовые массажеры, которые позиционируются как древнее китайское средство для сохранения молодости, уменьшения отечности и улучшения кровообращения. Они не приносят вреда, но и пользы от них никакой, так как они просто не работают. Что же касается гидрокортизона, который часто назначают для лечения прыщей, это может быть опасно.
Видео быстро стало вирусным и собрало больше 5 миллионов лайков и благодарные комментарии за полезность. «Слава богу, луч света в косметической мгле!», «Я сам дерматолог и благодарю вас за это видео», «Да! Спасибо, доктор Шах», «Нефритовые ролики действительно обычная игрушка, в них нет никакой пользы», – написали они.
Фото: depositphotos
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