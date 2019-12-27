От кишечной палочки до стафилококка: какие опасные для жизни бактерии обнаружены в косметичке
Как рассказал британскому онлайн-порталу The Sun доктор Амрин Башир, возглавивший это исследование бирмингемском университете Астон, когда дело доходит до использования косметики, многие из ее владельцев пренебрегают гигиеной, именно потому как в самой косметичке, так и в средствах для макияжа обнаружены бактерии E.coli, кишечная палочка, стафилококк и даже клещи.
Так, на карандашах для губ исследователи обнаружили колиформные бактерии, которые связаны с инфекциями мочевыводящих путей, а на помадах в пуле – стафилоккок. Доктор Мэйтвил поясняет: «Эти бактерии могут вызывать появление фурункулов и различных кожных инфекций, а если попадают через ранку, укус или порез в кровоток, могут стать смертельно опасными. Помните об этом, когда используете свою помаду в качестве румян или наносите ее на простуду на губах». На бьюти-блендерах – спонжах для нанесения тональной основы – обнаружились бактерии e.coli, и эти гаджеты, к слову, оказали самыми грязными, так как большинство людей просто никогда их не моет.
В туши для ресниц эксперты нашли листерии – бактерии, которые могут стать причиной пищевого отравления. Правда, эксперты заявляют, что это довольно редкое явление, и, если человек «соседствует» с такой бактерией в течение долгого времени, у него может выработаться иммунитет. Однако листерии могут быть очень опасны для беременных женщин. В пудре эксперты часто находили энтерококк – тип кишечных бактерий, который у здоровых людей в небольших количествах не вызывает проблем со здоровьем, но если они начинают размножаться, это может вызвать инфекции брюшной полости малого таза, инфекции в полости рта и многое другое.
Не лучше дела обстоят и с самой косметичкой, во многих сумочках для хранения косметики ученые нашли стафилоккок, причем они выявили очень высокий уровень этих бактерий. Вероятнее всего, владельцы косметичек касались поверхностей, где изначально была эта бактерия, а потом перенесли ее на сумочку.
Чтобы избежать такого загрязнения косметики, ученые рекомендуют после каждого применения мыть кисти для макияжа и спонжи, выкидывать тушь и другую косметику после окончания ее срока годности, регулярно точить карандаши и не забывать мыть руки перед тем как приступать к нанесению мейкапа. Нелишне будет и время от времени чистить саму косметичку.
Фото: vostock-photo
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