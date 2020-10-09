От худобы до крутых изгибов Кардашьян: как за 10 лет изменились бьюти-тренды в Instagram

К счастью, эта тенденция постепенно сошла на нет, и в последующие годы бывшие худышки стали вести более рациональный образ жизни, отказавшись от противоречивых советов по похудению. Тогда же многие блогеры ударились в правильное питание и стали рассказывать о тех принципах, которые им ближе, и делиться рецептами. Именно тогда все повально начали отчитываться о том, что лежит на их тарелках и повально говорить о чистом питании. Это стремление к идеалу во всем, по словам психолога, спровоцировало волну беспокойства среди женщин, которые, глядя на картинки из ленты, все чаще задумывались о собственном несовершенстве.

Однако к 2015 году акцент с худобы и чистого питания начал постепенно смещался в пользу сильных и мускулистых. Ленты заполнились знаменитостями, которые демонстрировали, как тренируются дома и изнуряют себя в тренажерных залах. В это время начали процветать фитнес-эксперты, рассказывавшие о том, как обзавестись стальным прессом и накачать идеальную попу-орех. Но вместе с тем постепенно произошел важный сдвиг в обществе, и у пышнотелых красоток тоже появилось право голоса. Во главе с такими моделями, как Эшли Грэм, многие дамы больших размеров заявили о своем праве на существование и все чаще делились снимками в нижнем белье, вдохновляя других принять свои формы. А в 2018-19 годах идеалом красоты стала женщина с большими, подтянутыми бедрами, пухлой попой и плоским животом. Главным ориентиров для женщин всего мира стала Ким Кардашьян и ее сестры, а также Бейонсе и Дженнифер Лопес. Фигура андрогинной Твигги идеалом красоты в социальных сетях считаться перестала. Этот тренд не потерял своей актуальности и в 2020-м, чему доказательством стал повышенный спрос на увеличение ягодиц, а не груди.

Фото: Instagram kimkardashian

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