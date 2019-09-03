От хны до спортивного авто: 55-летняя мать двоих детей раскрывает бюджетные секреты сохранения молодости

Женщина разведена, преподает в академии, у нее две дочери, 21-летняя Мередит и 19-летняя Антуанетта, рядом с которыми она выглядит скорее старшей сестрой, чем матерью. И чтобы доказать, что сохранить молодость можно вполне доступными средствами, она поделилась своими секретами.
Секрет первый – смягчающий крем. Она использует бюджетный вариант – из супермаркета. По признанию женщины, ее кожа не сухая, но если она считает, что ей необходимо дополнительное увлажнение, просто добавляет в любимое уходовое средство немного натурального масла – лавандового, оливкового или кокосового.
Фото: facebook
Секрет второй – жизнь на полную катушку. Дениз признается, что она адреналиновая наркоманка в хорошем смысле этого слова. Она обожает гонять на велосипеде или рыгать на батуте и считает, что регулярный выплеск адреналина в кровь помогает ей сохранять хорошее настроение и отличное самочувствие.
А еще англичанка регулярно гоняет по трассе на спортивном автомобиле. Такое вот у нее хобби. Она уверена, что это очень весело и отлично снимает стресс. Поначалу женщина брала спорткар в аренду, но на 55-летие решила сделать себе подарок и купила новенькую «Мазду».
Окрашивание волос натуральными красителями – четвертый секрет женщины. Она любит хну, потому что седые волосы – хрупкие и тонкие, как проволока, а натуральные красители утолщают их и дарят сияние.
И последний секрет – не ужинать. Дениз пропускает этот прием пищи уже лет шесть или семь, если только на вечер не запланированы общественные мероприятия. Если же она во второй половине дня занимается йогой или катается на велосипеде и ей нужно больше энергии, она может съесть банан или авокадо.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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