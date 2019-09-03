От хны до спортивного авто: 55-летняя мать двоих детей раскрывает бюджетные секреты сохранения молодости

Женщина разведена, преподает в академии, у нее две дочери, 21-летняя Мередит и 19-летняя Антуанетта, рядом с которыми она выглядит скорее старшей сестрой, чем матерью. И чтобы доказать, что сохранить молодость можно вполне доступными средствами, она поделилась своими секретами.

Секрет первый – смягчающий крем. Она использует бюджетный вариант – из супермаркета. По признанию женщины, ее кожа не сухая, но если она считает, что ей необходимо дополнительное увлажнение, просто добавляет в любимое уходовое средство немного натурального масла – лавандового, оливкового или кокосового.