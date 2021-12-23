От каких процедур красоты нужно отказаться перед Новым годом, чтобы не остаться «без лица»
От каких бьюти-процедур стоит отказаться, рассказали специалисты в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперты советуют избегать перед праздниками лазерной косметологии, нацеленной на коррекцию возрастных изменений, лечение рубцов, постакне и прочих несовершенств. По словам врача — косметолога-дерматовенеролога Мавджуды Тохировой, после шлифовки лицо становится отечным, воспаленным, с ярко выраженными покраснениями и корочками на поверхности кожи, что пройдет не менее чем через 10 дней. «Лазерная шлифовка может оставлять не только корки, покраснения и отек, но и эффект «марли» — мелкие точечки, похожие на отпечатки марли, только темного цвета. Замазать это с помощью тонального крема будет непросто», — добавила врач.
В результате различных инъекций на лице возникают синяки, особенно это касается процедуры по увеличению губ с помощью контурной пластики филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Причем если женщина склонна к герпесу, контурная пластика губ может спровоцировать его рецидив, предупреждает Тохирова.
На восстановление после нитевой подтяжки лица потребуется около 2-3 недель, а в это время может наблюдаться асимметрия, отеки и синяки, отметила врач-дерматолог, эксперт бренда ампульной косметики Martiderm Алекcандра Богадельникова. Кроме того, лифтинг сопровождается рядом ограничений — например, нельзя употреблять алкоголь, посещать бани и сауны.
После коррекции морщин и подтяжки овала лица филлерами тоже остаются гематомы и синяки, при этом запрещается употребление алкоголя, переохлаждение и принятие солнечных ванн. «Единственная косметика, которую можно наносить на лицо в период восстановления, — это тональный крем с фактором защиты от солнца. А это плохо сочетается с новогодним макияжем», — дополняет Богадельникова.
В свою очередь, косметолог и свадебный стилист Марина Гритчина посоветовала не экспериментировать с цветом волос или загаром. Она отметила, что автозагар проявляет свою интенсивность со временем, а если не хотите встретить год Тигра в «тигриных пятнах», не экспериментируйте накануне. От экспериментов над красотой в домашних условиях тоже лучше отказаться.
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