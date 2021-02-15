От каких проблем со здоровьем страдают женщины с натуральной огромной грудью
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, почему-то жалобы дам с пышными формами о проблемах со здоровьем, которые возникают из-за этой ноши, часто не воспринимаются всерьез. Однако уже давно доказано, что вес большой груди приводит к появлению болей в спине и нарушениям осанки. Некоторым женщинам бюст мешает завязать шнурки, они не могут нормально заниматься спортом и даже побежать на автобусную остановку, если опаздывают. Так, Мишель Стимпсон признается, что ее грудь весит почти 12 килограммов и ей очень сложно найти нижнее белье, которое сможет поддержать ее нормально. «Я не могу ходить на дальние расстояния – начинает болеть спина из-за этой тяжести. Я ненавижу повышенное внимание мужчин. Мне уже поставили диагноз «депрессия и повышенная тревожность», который вызван именно этим фактом. Я нахожусь на антидепрессантах», – заявила она. Кроме того, женщины добавляют, что из-за веса груди бретели бюстгальтера часто впиваются в кожу и натирают ее до крови, а верхняя часть спины и плечи постоянно находятся в перенапряжении, из-за чего без массажа не обойтись.
Пластический хирург Навин Кавале, специализирующийся на маммопластике, провел бессчетное количество операций по уменьшению груди, особенно оно выросло за последний год. «Большинство женщин, которых я вижу, жили с огромным бюстом в течение длительного периода жизни и это негативно влияло на ее качество, потому они действительно заинтересованы в операции», – пояснил он, добавив, что иметь такие формы сродни тому, чтобы быть тяжелоатлетом и поднимать штангу и носить ее все время.
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Фото: depositphotos
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