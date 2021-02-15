От каких проблем со здоровьем страдают женщины с натуральной огромной грудью

Пластический хирург Навин Кавале, специализирующийся на маммопластике, провел бессчетное количество операций по уменьшению груди, особенно оно выросло за последний год. «Большинство женщин, которых я вижу, жили с огромным бюстом в течение длительного периода жизни и это негативно влияло на ее качество, потому они действительно заинтересованы в операции», – пояснил он, добавив, что иметь такие формы сродни тому, чтобы быть тяжелоатлетом и поднимать штангу и носить ее все время.

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