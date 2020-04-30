От Кайли Дженнер до Кэти Перри: стилист оценил состояние причесок сидящих на карантине звезд

Двойку заработала и Кэти Перри – из-за того, что волосы отросли, короткая стрижка потеряла былой объем, а отросшие корни добавляют еще больше небрежности. По его словам, именно так обычно выглядит прическа Дональда Трампа. Чтобы исправить ситуацию Уолтерс посоветовал Кэти хотя бы на время вернуться к своему фирменному черному цвету волос. А вот у британской певицы Джесси Джей дела обстоят очень хорошо: эксперт сказал, что с вьющимися натуральными локонами и практически без макияжа она выглядит просто потрясающе. За это она удостоилась четверки. Такую же оценку получила ее коллега по певческому цеху Луиз Реднапп, которая выглядит естественно и непринужденно без макияжа и привычных локонов. Неплохо обстоят дела и Флоренс Пью, которая выглядит свежо и красиво.

Тройку получил и звезда сериалов «МакМафия», «Гранчестер» и «Доктор Кто» Джеймс Нортон, отрастивший себе бороду в изоляции, отчего выглядит более грубо. «Небрежный внешний вид может сработать, но из-за него он выглядит усталым», – пояснил эксперт. Но куда меньше повезло экс-супругу Гвинет Пэлтроу Крису Мартину, который на карантине стал выглядеть старше и суровее. За это ему была выставлена твердая двойка. Но хуже всех дела, по мнению эксперта, обстоят у харизматичного красавчика Люка Эванса, который свое свободное время использовал для того, чтобы покрасить волосы в красный цвет. «Этот оттенок волос сделал звезду «Хоббита» похожим на Рональда Макдональда, и это не тот результат, которого Люк ожидал», ¬– пояснил парикмахер свою единицу, которую он выставил Эвансу.

Фото: Instagram

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