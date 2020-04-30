От Кайли Дженнер до Кэти Перри: стилист оценил состояние причесок сидящих на карантине звезд
Фото: Instagram
Эксперт специально для британского онлайн-портала The Sun, проанализировал фотографии, которым знаменитости в изоляции щедро делятся на своих страницах в соцсетях, и пришел к выводу, что без доступа к визажистам и парикмахерам актерам и певицам сложно поддерживать привычный уровень лоска – и спустя больше чем месяц изоляции это начинает проявляться. Уолтерс оценил прически таких звезд, как Кэти Перри, Мишель Киган, Кайли Дженнер, Люк Эванс, Джеймс Нортон, Джеси Джей, и других, и выставил им оценки по шкале от 1 до 5.
Так, по наивысшей оценки 5 от профессионала удостоилась лишь Мишель Киган, которая выгляди изумительно без макияжа и с небрежными локонами в видео, которым она поделилась с поклонниками. Причем такая укладка будет хорошо смотреться и на 2-3 день. А вот модница Кайли Дженнер удостоилась всего лишь двойки. Парикмахер отметил, что «рыжие теплые корни – это классический пример того, что происходит, если воспользоваться обесцвечивающими средствами и домашними красителями в домашних условиях».
Двойку заработала и Кэти Перри – из-за того, что волосы отросли, короткая стрижка потеряла былой объем, а отросшие корни добавляют еще больше небрежности. По его словам, именно так обычно выглядит прическа Дональда Трампа. Чтобы исправить ситуацию Уолтерс посоветовал Кэти хотя бы на время вернуться к своему фирменному черному цвету волос. А вот у британской певицы Джесси Джей дела обстоят очень хорошо: эксперт сказал, что с вьющимися натуральными локонами и практически без макияжа она выглядит просто потрясающе. За это она удостоилась четверки. Такую же оценку получила ее коллега по певческому цеху Луиз Реднапп, которая выглядит естественно и непринужденно без макияжа и привычных локонов. Неплохо обстоят дела и Флоренс Пью, которая выглядит свежо и красиво.
Тройку получил и звезда сериалов «МакМафия», «Гранчестер» и «Доктор Кто» Джеймс Нортон, отрастивший себе бороду в изоляции, отчего выглядит более грубо. «Небрежный внешний вид может сработать, но из-за него он выглядит усталым», – пояснил эксперт. Но куда меньше повезло экс-супругу Гвинет Пэлтроу Крису Мартину, который на карантине стал выглядеть старше и суровее. За это ему была выставлена твердая двойка. Но хуже всех дела, по мнению эксперта, обстоят у харизматичного красавчика Люка Эванса, который свое свободное время использовал для того, чтобы покрасить волосы в красный цвет. «Этот оттенок волос сделал звезду «Хоббита» похожим на Рональда Макдональда, и это не тот результат, которого Люк ожидал», ¬– пояснил парикмахер свою единицу, которую он выставил Эвансу.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!