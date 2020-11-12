От использования какой косметики стоит отказаться в холодное время года и почему

Также эксперты рекомендуют забыть о тониках и лосьонах на спиртовой основе, так как они постепенно ослабляют защитный барьер кожи, делая ее более уязвимой к негативному воздействию агрессивных факторов окружающей среды. Под запретом зимой, по мнению экспертов, и многочисленные абразивные и отшелушивающие средства, ими и летом можно легко переусердствовать, но в холода последствия будут более серьезными. Специалисты рекомендуют в принципе постараться исключить из своего бьюти-меню скрабы, заменив их пилингами, однако перед тем, как поменять свой уход, лучше посоветоваться со своим дерматологом, чтобы выбрать наиболее подходящий именно вам вариант.

Кроме того, по мнению экспертов, зимой лучше не использовать кусковое мыло для мытья рук — у него высокий уровень pH, что сильно сушит кожу, рациональнее будет заменить его на более мягкие очищающие средства, в которых содержатся масла и ухаживающие компоненты. И последнее, на что следует обратить внимание, это на кремы, сыворотки и другие продукты с очень сильными отдушками в составе. Это в целом не очень полезно для кожи, но зимой может послужить лишь дополнительным раздражителем. Причем это касается как искусственных ароматизаторов, так и эфирных масел в составе.

Фото: depositphotos

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