От йоги до работы в саду: мать 5 детей рассказала, как выглядеть на 20 лет моложе без ботокса
Фото: facebook
Женщина призналась британскому онлайн-порталу Daily Mail, что никогда не делала инъекций ботокса. Для разглаживания морщин она использует патчи для лба и межбровного пространства. «Они действительно работают, – объяснила она. – Когда я в первый раз их наклеила, сын спросил, не вколола ли я ботокс! Так что я использую их 4-5 раз в неделю на ночь».
Еще одним важным пунктом сохранения молодости для Кэтрин является правильное питание. Она уже многие годы придерживается принципов средиземноморской диеты, которую открыла для себя на кулинарных курсах, которые проходила в итальянском городи Сиена. Кроме того, она все овощи и фрукты она предпочитает выращивать самостоятельно – в собственном саду. Благодаря этому она не только знает, что именно ест, но и поддерживает физическую форму. Также она по будням ежедневно занимается йогой через Интернет. 20 минут – не так много, но польза для фигуры неоценима. «Я провожу много времени, сгорбившись перед компьютером. Йога помогает улучшить осанку».
Кроме того, в течение 3 лет Кэтрин регулярно раз в месяц микротоковую терапию у косметолога: «Это неинвазивная косметологическая терапия, при которой тебе микротоками стимулируют выработку коллагена и тонизируют мышцы», – пояснила она. Также Дэнзи принимает коллагеновые добавки, помогающие сохранить молодость изнутри и каждое утро по 40 минут гуляет с собакой.
Фото: Facebook
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