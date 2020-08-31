От груди до локтей: как стареет тело и главные советы, которые помогут повернуть время вспять

По мере того, как мы становимся старше, все труднее получается воздействовать на область вокруг живота с помощью упражнений и диеты, проявления целлюлита и растяжки становятся все заметнее. Жир вокруг талии – настоящая проблема для большинства женщин. Существует множество упражнений, чтобы избавиться от него – от 100 приседаний в день до употребления зеленых смузи. Целенаправленные комплексы на пресс, а также планка, приседания и лягушка способны справиться с этой проблемой. С возрастом мы также становимся менее физически активны, потому вместо жира часто начинают сжигаться мышц, из-за чего рельеф рук сильно страдает. Чтобы справиться с этой проблемой, надо подружиться со спортом, принимать коллаген и наращивать мышечную массу при помощи силовых тренировок. Кроме того, необходимо контролировать уровень гормонов и стресса.

Как ни прискорбно, локти тоже стареют, причем порой они сильнее, чем лицо, выдают возраст. Это также связано с нехваткой коллагена, которую необходимо восполнять, ведь именно из-за нее кожа становится сухой и морщинистой. У многих с каждым прожитым годом появляется еще одна проблема: ягодицы, когда-то упругие, начинают обвисать и превращаются в грустные блинчики. Дело в том, что зад стареет по тому же принципу, что и грудь, потому этой области также необходимы эластин и коллаген, чтобы выглядеть задорно и молодо. Помогут в этом не только добавки, но и наращивание мышц: отлично справятся с этой задачей выпады, румынская тяга, подъемы ягодиц из положения лежа.

Фото: freepik

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