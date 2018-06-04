«От голодания я становлюсь невменяемой»: Елена Подкаминская рассказала о своем режиме питания и любимых процедурах для красоты

Мама двух очаровательных дочек Елена Подкаминская недавно стала послом красоты Braun в России. По такому случаю портал WMJ.ru разузнал у звезды сериала «Кухня» и одноименного фильма все о любимых бьюти-процедурах, восстановлении формы после родов и ежедневных ритуалах красоты.

«Моя диета называется «кормящая мама», ведь я придерживаюсь грудного вскармливания и не использую молочные смеси. Хотя уже позволяю себе немного расширить меню. Я никогда не соблюдала никаких диет, и голодание — это точно не про меня. Мое спасение — раздельное питание, я давно придерживаюсь такого режима и не чувствую себя обделенной», — заявила Елена.