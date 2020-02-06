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От футбола до капель для глаз: мать двоих детей рассказала, как сохранить молодость и сексуальность в 50 лет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: www.starnow.com/vanessapowell/

Ванесса Пауэлл из графства Суррей, заботящаяся о двоих дочерях-подростках и муже и подрабатывающая моделью на полставки, поделилась секретами своей неувядающей красоты.

50-летняя англичанка призналась онлайн-порталу Daily Mail UK, что начала строить карьеру модели всего 13 лет назад, в 2007 году: «Это произошло спонтанно. Знакомый моей мамы искал человека на съемку. Поначалу я жутко боялась, но благодаря этому моя уверенность в себе возросла. Теперь я подрабатываю моделью на свадебных шоу и снимаюсь для магазинов. Мне это приносит удовольствие». Именно моделинг мотивирует женщину тщательно следить за собой, и ее усилия не проходят даром — никто не верит, что ей уже 50 лет.

Своим главным секретом хорошего самочувствия и неувядающей молодости Ванесса называет занятия спортом: год назад она вступила в футбольную команду для матерей в школе одной из ее дочерей и еще ни разу не пожалела об этом решении. «Я никогда не играла в футбол раньше, но это оказалось так весело и суперобщительно. Мы тренируемся еженедельно и регулярно участвуем в матчах. Я, наверное, одна из старейших участниц команды, но выход из зоны комфорта мне определенно на пользу», — пояснила она.

Также женщина рассказала о том, как ухаживает за кожей и волосами: она предпочитает все уходовые процедуры проводить у себя дома. Ванесса самостоятельно красит волосы в шоколадный оттенок каждые 6–8 недель и ежедневно моет голову. Также она любит «макияж без макияжа», то есть практически не пользуется косметикой в повседневной жизни. Единственное косметическое средство, которое британка покупает регулярно — тональный крем: «Ежедневно я наношу на лицо только тональную основу. Я люблю только одну-единственную, которую приобретаю уже 20 лет. Она очень легкая. Ее едва можно заметить на коже».

Еще одно бьюти-средство, которое очень любит Ванесса — капли для глаз, которые делают взгляд сияющим. «Перед вечеринкой с друзьями или важным мероприятием я всегда использую глазные капли. Они удивительные: всего несколько капель делают глаза намного ярче и убирают их красноту. Я использую их с 20 лет — мне их рекомендовала сестра. А если добавить немного светлых теней на веки и тушь для ресниц, результат будет и вовсе сногсшибательным — я получаю много комплиментов о том, как красивы мои глаза».

Фото: www.starnow.com/vanessapowell/

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