От футбола до капель для глаз: мать двоих детей рассказала, как сохранить молодость и сексуальность в 50 лет

50-летняя англичанка призналась онлайн-порталу Daily Mail UK, что начала строить карьеру модели всего 13 лет назад, в 2007 году: «Это произошло спонтанно. Знакомый моей мамы искал человека на съемку. Поначалу я жутко боялась, но благодаря этому моя уверенность в себе возросла. Теперь я подрабатываю моделью на свадебных шоу и снимаюсь для магазинов. Мне это приносит удовольствие». Именно моделинг мотивирует женщину тщательно следить за собой, и ее усилия не проходят даром — никто не верит, что ей уже 50 лет.

Своим главным секретом хорошего самочувствия и неувядающей молодости Ванесса называет занятия спортом: год назад она вступила в футбольную команду для матерей в школе одной из ее дочерей и еще ни разу не пожалела об этом решении. «Я никогда не играла в футбол раньше, но это оказалось так весело и суперобщительно. Мы тренируемся еженедельно и регулярно участвуем в матчах. Я, наверное, одна из старейших участниц команды, но выход из зоны комфорта мне определенно на пользу», — пояснила она.