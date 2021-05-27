От девочки из глубинки до всемирно известной модели: как изменилась Ирина Шейк

В детстве будущая модель, по мнению окружающих, не была привлекательной и тем более не думала о карьере модели. Над Шейк издевались из-за нестандартной внешности, ее отличали худоба, высокий рост, смуглая кожа и большие губы — параметры, которые в современном мире считаются идеалом красоты, тогда были причиной насмешек. По иронии судьбы когда Ирина поехала учиться в колледж в Челябинск, она победила на конкурсе красоты, а наградой была поездка в Москву, где ее и заметил скаут модельного агентства. Итак, профессиональная карьера девушки началась в 2007 году, так как именно в это время Шейк заключила первый серьезный контракт — она стала лицом рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi.

Со временем модель становилась все более популярной, но все-таки ее известность существенно возросла благодаря роману с Криштиану Роналду, их отношения продлились с 2010 по 2015 год. Девушке приписывали и многие другие романы, однако семейное счастье Ирина обрела с актером Брэдли Купером, от которого 4 года назад родила дочь Лею, но и их союз тоже распался. Считается, что сейчас модель общается с Канье Уэстом. И теперь уж точно никто не издевается над ее внешностью. Более того, модель считается эталоном красоты.