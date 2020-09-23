От дефицита витаминов до облысения: что ногти могут рассказать о вашем здоровье

Также ногти должны быть без ямок и углублений, так как их наличие может быть признаком таких серьезных проблем, как псориаз, облысение или аутоиммунные заболевания. Не должны они быть волнистыми или рыхлыми – это указывает на проблемы с кишечником, из-за которых организм недополучает необходимые питательные вещества (белок, железо, цинк или минералы). Также нутрицитолог отметила, что у пожилых людей часто встречаются булавовидные ногти с загибающимся внутрь ложем. Это свидетельствует о серьезных внутренних проблемах, связанных с состоянием легких, затруднением дыхания или с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако Фиона заявила, перед тем как обратиться к врачу, не надо паниковать, лучше оцените, не повлияли ли внешние факторы на рост и здоровье ногтей. Любые удары, накладные или наращенные типсы, трещины – все это может повредить их. Кроме того, ногти могут стать чересчур сухими, если злоупотреблять антисептиками и мытьем рук.

Фото: pexels

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