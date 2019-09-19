От дальтонизма до бесплодия: как лаки для ногтей могут повлиять на здоровье

Всем поклонникам красоты, как передает британское издание The Sun, нужно следить за «ядовитой тройкой». Первой в этом трио – дибутилфталат (ДБФ), который используется для дезинфекции и для укрепления ногтей, злоупотребление им может привести к проблемам с фертильностью и к врожденным дефектам плода. Второй опасный компонент – толуол, придающий лаку для ногтей гладкость и блеск: он может вызвать потерю слуха и повреждения почек. Третий – формальдегид, который используется для роста и укрепления ногтей. Он, кстати, считается канцерогеном, но многие бренды, в том числе и известные производители лаков для ногтей, по-прежнему содержат его.

Однако помимо «ядовитой тройки» есть еще ряд химических соединений, которые вызывают беспокойство специалистов. Среди них – формальдегидная смола, камфара, ксилол, этил тозиламид, парабены, ацетон, которые могут вызвать головные боли, тошноту, головокружение и гормональные проблемы.

Например, камфара в высоких концентрациях может вызывать снижение умственных способностей, доктор Сара Джарвис объясняет: «Камфара – это натуральный ингредиент, душистое вещество, полученное из дерева, но, как и о многих продуктах, наносимых на кожу и ногти, мало что известно, особенно о том, насколько они безопасны. Мы знаем, что камфару нельзя принимать внутрь, так как она может вызвать тошноту и спутанность сознания, ее нельзя использовать на поврежденной коже, так как она может попасть в кровоток, но насколько это вещество безопасно для беременных женщин, потому им нужно делать маникюр с долговременным покрытием с осторожностью».