От дальтонизма до бесплодия: как лаки для ногтей могут повлиять на здоровье

Всем поклонникам красоты, как передает британское издание The Sun, нужно следить за «ядовитой тройкой». Первой в этом трио – дибутилфталат (ДБФ), который используется для дезинфекции и для укрепления ногтей, злоупотребление им может привести к проблемам с фертильностью и к врожденным дефектам плода. Второй опасный компонент – толуол, придающий лаку для ногтей гладкость и блеск: он может вызвать потерю слуха и повреждения почек. Третий – формальдегид, который используется для роста и укрепления ногтей. Он, кстати, считается канцерогеном, но многие бренды, в том числе и известные производители лаков для ногтей, по-прежнему содержат его.
Однако помимо «ядовитой тройки» есть еще ряд химических соединений, которые вызывают беспокойство специалистов. Среди них – формальдегидная смола, камфара, ксилол, этил тозиламид, парабены, ацетон, которые могут вызвать головные боли, тошноту, головокружение и гормональные проблемы.
Например, камфара в высоких концентрациях может вызывать снижение умственных способностей, доктор Сара Джарвис объясняет: «Камфара – это натуральный ингредиент, душистое вещество, полученное из дерева, но, как и о многих продуктах, наносимых на кожу и ногти, мало что известно, особенно о том, насколько они безопасны. Мы знаем, что камфару нельзя принимать внутрь, так как она может вызвать тошноту и спутанность сознания, ее нельзя использовать на поврежденной коже, так как она может попасть в кровоток, но насколько это вещество безопасно для беременных женщин, потому им нужно делать маникюр с долговременным покрытием с осторожностью».
Толуол и формальдегид, согласно последним исследованиям, могут привести к потере слуха и цветного зрения, может негативно сказаться на работе почек и печени. Кстати, у сотрудников маникюрных салонов, по работе вдыхающих летучие химикаты в больших количествах, повышается риск возникновения рака.
Формальдегид при вдыхании может вызвать нарушения сердечного ритма и судороги – это доказали тесты на животных, возникновение аллергических реакций на коже и дерматитов. А трифенилфосфат, который содержится в лаках для ногтей и делает покрытие долговечным, может привести к эндокринным нарушениям, гормональному сбою и потенциально негативно сказаться на репродуктивном здоровье.
Но и это еще не все: американское онкологическое сообщество заявило о связи между формальдегидом и лейкемией. В своих заявлениях они опираются на исследования, в которых выяснилось, что бальзамировщики и медработники, использующие это вещество, чаще болеют этим видом рака.
Специалисты сходятся во мнении, что в лаках для ногтей эти вещества содержатся в небольших дозах, но все же советуют выбирать салоны, которые работают с покрытиями, не содержащими этих токсинов, главным образом – наиболее опасного формальдегида, внимательно читать составы лаков, которые вы покупаете в магазинах, чтобы снизить возможные риски для здоровья.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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