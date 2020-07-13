От аюрведы до эко-тренировок: мать троих детей рассказала, как в 63 года выглядеть на 45

Дена также большая поклонница аюрведы – альтернативной медицины родом из Индии, основанной на травах. Она придерживается специальной диеты, основанной на ведических правилах, благодаря которой ей удается улучшить качество кожи, концентрацию и работу пищеварительной системы. Кроме того, она любит так называемые эко-тренировки. Женщина ежедневно проходит не менее 8 километров, во время таких прогулок она собирает мусор. Постоянные сгибания и наклоны делают ее суставы более крепкими и гибкими. Не забывает британка и о тренировке мозга. «Я уверена, что смех, умственная работоспособность и здоровая конкуренция способствуют сохранению молодости. Во время карантина я совершенствовала свои навыки игры в бридж, а также играла в карточные игры онлайн со своими друзьями. Это очень весело и азартно», – пояснила она.

Фото: facebook Dena Stemmer

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