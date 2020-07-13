От аюрведы до эко-тренировок: мать троих детей рассказала, как в 63 года выглядеть на 45
Дена, чьей неувядающей красотой восхищаются не только друзья и родные, но и совершенно незнакомые люди, поделилась с британским онлайн-порталом Daily Mail секретами своей молодости. По ее словам, важнейшим пунктом ее ухода за кожей является использование солнцезащитного крема. «Я прилежно ношу средства с SPF и часто использую его в качестве базы под тональную основу». Кроме того, в моем бьюти-уходе обязательно есть органические масла – жожоба холодного отжима в качестве альтернативы увлажняющему крему. Оно делает мою кожу мягкой и нежной. Также Дена сама делает домашний скраб для тела: «Я смешиваю горсть молотого миндаля в маленькой миске с водой для хорошего и очень мягкого пилинга, который делаю 2 раза в неделю», – пояснила она, добавив, что несколько раз в год ходит к косметологу для профессионального ухода за кожей и ударно-волновую терапию, стимулирующую выработку коллагена.
Дена также большая поклонница аюрведы – альтернативной медицины родом из Индии, основанной на травах. Она придерживается специальной диеты, основанной на ведических правилах, благодаря которой ей удается улучшить качество кожи, концентрацию и работу пищеварительной системы. Кроме того, она любит так называемые эко-тренировки. Женщина ежедневно проходит не менее 8 километров, во время таких прогулок она собирает мусор. Постоянные сгибания и наклоны делают ее суставы более крепкими и гибкими. Не забывает британка и о тренировке мозга. «Я уверена, что смех, умственная работоспособность и здоровая конкуренция способствуют сохранению молодости. Во время карантина я совершенствовала свои навыки игры в бридж, а также играла в карточные игры онлайн со своими друзьями. Это очень весело и азартно», – пояснила она.
Фото: facebook Dena Stemmer
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