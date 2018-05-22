Осторожно, горячо! Ким Кардашьян показала полностью обнаженные грудь и бедра крупным планом

Ким Кардашьян часто выкладывает в свой микроблог откровенные фото. Недавно она приняла участие в съемке для рекламы своего собственного аромата, флакон для которого сделан в форме ее тела. А вчера вечером Ким опубликовала один из снимков из этой фотосессии — и интернет начало штормить.

Дело в том, что для этого кадра фотограф взял крупный план, а его модель полностью обнажена. Теледива едва смогла прикрыть и пышную грудь, и промежность.