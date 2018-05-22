Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Осторожно, горячо! Ким Кардашьян показала полностью обнаженные грудь и бедра крупным планом

1 / 11
Ким Кардашьян
Arrows-left
Arrows-right
Reload
37-летняя Ким Кардашьян опубликовала новый снимок из недавней фотосессии в абсолютно голом виде.

Ким Кардашьян часто выкладывает в свой микроблог откровенные фото. Недавно она приняла участие в съемке для рекламы своего собственного аромата, флакон для которого сделан в форме ее тела. А вчера вечером Ким опубликовала один из снимков из этой фотосессии — и интернет начало штормить.

Дело в том, что для этого кадра фотограф взял крупный план, а его модель полностью обнажена. Теледива едва смогла прикрыть и пышную грудь, и промежность.

Не все фолловеры Кардашьян-средней оценили горячее фото. Некоторые написали в комментариях: «Это почти порно!», «Уже слишком», «Ким, мы все видели, могла бы и не прикрываться». Напомним, 16 лет назад Ким Кардашьян прославилась именно «слитым» в Сеть домашним XXX-видео с тогдашним бойфрендом Рэем Джеем.

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Саша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой»
«Как у бабушки»: платье Анастасии Костенко за 227 тысяч рублей вызвало волну критики
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Тест: сколько в вас процентов голубой крови?
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики