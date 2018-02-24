Осторожно, горячо! Анфиса Чехова в кружевной сорочке сверкнула ягодицами

Несколько дней назад на телеканале СТС стартовало шоу «Взвешенные и счастливые люди», ведущей которого стала 40-летняя Анфиса Чехова. Телеведущая, избавившаяся от лишних килограммов и утверждающая, что обрела полную гармонию с собой, давно стала мотиватором для многих людей, мечтающих похудеть.

Так, в блоге Анфисы часто появляются фотографии, во всей красе демонстрирующие ее аппетитные формы, а в подписях к снимкам Чехова делится своими философскими наблюдениями. Некоторое время назад, например, телеведущая опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в декорированной кружевом нежно-розовой шелковой сорочке, не скрывающей притягательные округлости звезды. «Если жизнь повернулась к вам задом, присмотритесь внимательно... может это не так уж и плохо?», — подписала фотографию одна из самых сексуальных звезд отечественного телевидения.