Осторожно, горячо! Анфиса Чехова в кружевной сорочке сверкнула ягодицами
Несколько дней назад на телеканале СТС стартовало шоу «Взвешенные и счастливые люди», ведущей которого стала 40-летняя Анфиса Чехова. Телеведущая, избавившаяся от лишних килограммов и утверждающая, что обрела полную гармонию с собой, давно стала мотиватором для многих людей, мечтающих похудеть.
Так, в блоге Анфисы часто появляются фотографии, во всей красе демонстрирующие ее аппетитные формы, а в подписях к снимкам Чехова делится своими философскими наблюдениями. Некоторое время назад, например, телеведущая опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в декорированной кружевом нежно-розовой шелковой сорочке, не скрывающей притягательные округлости звезды. «Если жизнь повернулась к вам задом, присмотритесь внимательно... может это не так уж и плохо?», — подписала фотографию одна из самых сексуальных звезд отечественного телевидения.
«Это точно не так уж и плохо!», «если именно таким она повернулась задом ,то это даже в удовольствие.....», «Совсем не плохо, в данном конкретном случае», «Очень даже .... хорошо 💝 если у жизни такая попа», «Если вид сзади будет таким,то я не против-пусть поворачивается😍👍», — написали в комментариях подписчики.
Фото: instagram