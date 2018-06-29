«Ослепительные богини Олимпа»: поклонники в восторге от фигур Брежневой и ее старшей дочери

Судя по снимку, Вера и ее дочь готовились пойти на пляж. Артистка похвасталась бронзовым загаром, точеной талией и длинными стройными ногами. Обратили внимание фанаты и на грациозную Соню, которая в 17 лет уже догнала маму по росту.

«Богини Олимпа — ослепительные!!», «Класс!! Верочка такая спортивная», «Невероятные красотки!!», «Мама рулит!!», «Стройняшки», «Как подружки», «Восхитительные девушки!!», — прокомментировали фолловеры Сони совместное фото с ее мамой.