«Ослепительные богини Олимпа»: поклонники в восторге от фигур Брежневой и ее старшей дочери

Судя по снимку, Вера и ее дочь готовились пойти на пляж. Артистка похвасталась бронзовым загаром, точеной талией и длинными стройными ногами. Обратили внимание фанаты и на грациозную Соню, которая в 17 лет уже догнала маму по росту.
«Богини Олимпа — ослепительные!!», «Класс!! Верочка такая спортивная», «Невероятные красотки!!», «Мама рулит!!», «Стройняшки», «Как подружки», «Восхитительные девушки!!», — прокомментировали фолловеры Сони совместное фото с ее мамой.
На днях Вера также привезла младшую дочь Сару в Италию, где сейчас отдыхает вся семья звезды. Певица выложила в свой микроблог милый видеоролик с обеими дочками.
Фото: Instagram